Після 50 років ми теж шукаємо себе: намагаємось зрозуміти хто ми, яка справа нам приносить задоволення, хто і що робить нас щасливими. Власне саме про це 2 сезон "And just like that" ("І просто так"). Цей сезон здається трішки незграбним і хаотичним, як і наше життя. Я, нарешті, його дивлюся. Мені він подобається менше, ніж перший, а, може, просто наша свідомість зараз не готова сприймати ці "червоні хідники", вечірні луки та проблеми героїнь сіткому "Секс і місто".

В цьому сезоні яскравіше й оригінальніше вбрання героїнь. Особливо мене вразив лук Лізи (Valentino) в 1-й серії, який вона одягла для Met. Але все частіше у фільмі luxury бренди — це частина приватної колекції забезпечених батьків, бо їхні діти обирають інший стиль одягу і життя. І навіть крадій в NY поцупивши у Сееми сумку "Birkin" не розуміє її ціни, він поживився гаманцем, а саму сумку закинув в кущі. І мені цей символізм подобається, бо в сьогоднішньому світі великий і дорогий гардероб — це тягар. І точно не цінність.

Можна купити хоч цілий магазин сумок, але він не заповнить порожнечу в душі … якшо ти втратила дорогу тобі людину. Ти просто вчишся жити заново і будувати життя навколо цієї порожнечі.

А ще після 50+ важливо не втратити себе, бо це легко. Навколо несуться молоді та сучасні, а тих, хто підтримує тебе добрим словом і вірить в тебе все менше. Діти виростають, батьки їх тільки дратують… І раптом ти розумієш, що життя пролітає, а ти просто домогосподарка і прислуга…

Я побачила яскравих жінок. Але не щасливих… Вони у свої 50+ в пошуку себе і коханих. Хтось повертається до старих стосунків, а хтось від них біжить.

У фінальній сцені 7 серії Керрі обіймається з Ейданом (її коханий з "Сексу у великому місті"). Але він категорично відмовляється заходити у квартиру Керрі Бредшоу, бо з нею пов‘язані погані спогади — розірвання стосунків. Але в місті «великого яблука» чимало шикарних готелів…

Далі буде. Чекаємо на наступні серії.

Якщо хочеться перемкнути думки, можете подивитись.

Фрази героїв, які мені запам‘яталися:

Ти що досі удаєш, що в тебе все добре?

Так, звісно. А для чого потрібні ще соцмережі?

Риби — тотемні тварини мого розлучення.

Його мама не така секспозитивна, як ти.

Останнім часом я забула як жартувати.

Ми йдемо вперед, бо переростаємо тих, ким ми були раніше.

Ви пережили втрату рідної людини, а проте смієтеся і живете далі. Я ж втратила всього лише своє его.

Як ми дійшли від кохання до дешевого цирку?

Треба було порвати раніше, тоді лишилися б друзями.

Ти не на олімпіаді в Москві, у нас тут все чесно.

Сильні сексуальні жінки — мій типаж. До біса Дікенса. І мені всього 56 років.

Мамо, йди геть. Ти тільки псуєш мені настрій.

Коли мене везли на швидкій, все життя пролетіло перед очима. Я втратила себе. І мені треба знайти себе. Це серйозно, а не тому, що я під кайфом.

Одна справа секс з дівчиною, але зайти в гардеробну матері.. Ви у своєму розумі? (батько-сину).

