Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Як знайти себе після 50-ти
OPINION

Як знайти себе після 50-ти

Тетяна Мокріді
3 серпня, 2023 четвер
20:01
Погляд Тетяна Мокріді

Кілька рецептів від героїв нового сезону серіалу "І просто так"

Після 50 років ми теж шукаємо себе: намагаємось зрозуміти хто ми, яка справа нам приносить задоволення, хто і що робить нас щасливими. Власне саме про це 2 сезон "And just like that" ("І просто так"). Цей сезон здається трішки незграбним і хаотичним, як і наше життя. Я, нарешті, його дивлюся. Мені він подобається менше, ніж перший, а, може, просто наша свідомість зараз не готова сприймати ці "червоні хідники", вечірні луки та проблеми героїнь сіткому "Секс і місто".

В цьому сезоні яскравіше й оригінальніше вбрання героїнь. Особливо мене вразив лук Лізи (Valentino) в 1-й серії, який вона одягла для Met. Але все частіше у фільмі luxury бренди — це частина приватної колекції забезпечених батьків, бо їхні діти обирають інший стиль одягу і життя. І навіть крадій в NY поцупивши у Сееми сумку "Birkin" не розуміє її ціни, він поживився гаманцем, а саму сумку закинув в кущі. І мені цей символізм подобається, бо в сьогоднішньому світі великий і дорогий гардероб — це тягар. І точно не цінність.

Можна купити хоч цілий магазин сумок, але він не заповнить порожнечу в душі … якшо ти втратила дорогу тобі людину. Ти просто вчишся жити заново і будувати життя навколо цієї порожнечі.

А ще після 50+ важливо не втратити себе, бо це легко. Навколо несуться молоді та сучасні, а тих, хто підтримує тебе добрим словом і вірить в тебе все менше. Діти виростають, батьки їх тільки дратують… І раптом ти розумієш, що життя пролітає, а ти просто домогосподарка і прислуга…

Читайте також: Чому "Аватар. Шлях води" близький українцям

Я побачила яскравих жінок. Але не щасливих… Вони у свої 50+ в пошуку себе і коханих. Хтось повертається до старих стосунків, а хтось від них біжить.

У фінальній сцені 7 серії Керрі обіймається з Ейданом (її коханий з "Сексу у великому місті"). Але він категорично відмовляється заходити у квартиру Керрі Бредшоу, бо з нею пов‘язані погані спогади — розірвання стосунків. Але в місті «великого яблука» чимало шикарних готелів…

Далі буде. Чекаємо на наступні серії.

Якщо хочеться перемкнути думки, можете подивитись.

Читайте також: Еротичний календар і "Коханець леді Чаттерлей"

Фрази героїв, які мені запам‘яталися:

  • Ти що досі удаєш, що в тебе все добре?
  • Так, звісно. А для чого потрібні ще соцмережі?
  • Риби — тотемні тварини мого розлучення.
  • Його мама не така секспозитивна, як ти.
  • Останнім часом я забула як жартувати.
  • Ми йдемо вперед, бо переростаємо тих, ким ми були раніше.
  • Ви пережили втрату рідної людини, а проте смієтеся і живете далі. Я ж втратила всього лише своє его.
  • Як ми дійшли від кохання до дешевого цирку?
  • Треба було порвати раніше, тоді лишилися б друзями.
  • Ти не на олімпіаді в Москві, у нас тут все чесно.
  • Сильні сексуальні жінки — мій типаж. До біса Дікенса. І мені всього 56 років.
  • Мамо, йди геть. Ти тільки псуєш мені настрій.
  • Коли мене везли на швидкій, все життя пролетіло перед очима. Я втратила себе. І мені треба знайти себе. Це серйозно, а не тому, що я під кайфом.
  • Одна справа секс з дівчиною, але зайти в гардеробну матері.. Ви у своєму розумі? (батько-сину).

Джерело

Про авторку. Тетяна Мокріді, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Кіно
життя
Читайте також:
Роман Безсмертний
31 липня, 2023 понедiлок
Однією з причин агресії РФ є плани України щодо розробки й видобутку сланцевих вуглеводнів і освоєння шельфу Чорного моря, - Безсмертний
Олександр Усик
1 серпня, 2023 вiвторок
В Усика відібрали титул найкращого боксера світу
офіційний представник Пентагону Патрік Райдер
2 серпня, 2023 середа
У Пентагоні відреагували на перетин гелікоптерів Білорусі польського повітряного простору
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.91
    Купівля 36.91
    Продаж 37.59
  • EUR
    Купівля 40.66
    Продаж 41.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
3 серпня
20:19
Польща
Польський міністр заявив, що країна закриє кордон для українського зерна після 15 вересня
20:16
Live
"Ворскла" - "Діла", Ліга конференцій
"Діла" - "Ворскла": онлайн-трансляція матчу українців у Лізі конференцій
20:01
Майк Тайсон
Тайсон погодився готувати ексчемпіона UFC Нганну до бою з Ф'юрі
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 526 дня війни: українські розвідники отримали безпілотники-бомбери, на Закарпатті видобули першу сіль, а в Токмаку злетів у повітря ворожий склад боєприпасів
19:48
На фото: режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґ
"Барбі" офіційно стала найкасовішою стрічкою, яку створила жінка
19:43
путін пригожин
Пригожин після заколоту отримав у РФ держконтрактів на 2 млрд рублів, - росЗМІ
19:36
на фото: ЗСУ
Сили оборони стримують наступ РФ у районі Мар'їнки та Авдіївки, - Генштаб ЗСУ
19:26
санкції проти Росії
США ввели нові санкції проти наукових установ та громадян Росії
19:07
Гільдія режисерів США, страйк
Warner Bros Discovery попередив, що голлівудські страйки можуть вдарити по продуктивності
18:38
Окупанти
Унаслідок успішних українських атак кількість обстрілів противником зменшилася, - Сили оборони півдня
18:35
Оновлено
Нива Вінниця - Агробізнес, Кубок України
Кубок України: Результати усіх матчів 1/64 фіналу
18:26
Індія долучиться до зустрічі у Саудівській Аравії для обговорення української Формули миру
18:22
Ексклюзив
кавун
"Як би важко не було": фермери Херсонщини заявляють, що врожай кавунів є, хоч і не в довоєнних масштабах
18:15
Огляд
САУ "Богдана"
САУ "Богдана": як розробляли українську гаубицю і які її технічні характеристики
18:06
Обмеження у ВПК і синхронізація з заходами щодо РФ: ЄС вводить нові санкції проти Білорусі
18:05
Наталія Гуменюк
Гуменюк: Україна не причетна до атаки на корабель РФ у Чорному морі
18:05
OPINION
Валерій Пекар
Ідеал пересічного виборця - це совок з українською мовою
17:43
CoinPay
Українська криптоплатформа CoinPay заявила про закриття
17:21
Білорусь вертоліт
"Готові без вагань застосувати зброю": Польща перекинула бойові вертольоти до кордону з Білоруссю
16:52
суддя Олексій Тандир
ДБР завершило розслідування у справі судді Тандира, підозрюваного в смертельній ДТП із нацгвардійцем
16:49
Порошенко привіз авторемонтні майстерні у бригаду, яка воює під Авдіївкою і Бахмутом
16:45
тюрма
У Росії почали масово вербувати на війну в Україні жінок у колоніях, - правозахисниця
16:44
Ексклюзив
Ворог намагається оточити Авдіївку, вдаючися до "м'ясних" штурмів, - Легіон Свободи
16:40
Microsoft
Microsoft: російські хакери причетні до фішингових атак десятків глобальних організацій через чати Teams
16:39
Аналітика
В Україні продовжують відкриватися компанії зі зв’язками в Росії та Білорусі. Дослідження Youcontrol
16:32
Адвокати Костянтина Жеваго повідомляють про його непричетність до справи НАБУ про корупцію у Верховному Суді
16:31
Кремінь Тарас
Російська музика в публічному просторі: в Раді пропонують збільшити штрафи, мовний омбудсмен прокоментував
16:30
США китай
США занепокоєні закликами Китаю до контршпигунства за громадянами, – Reuters
16:14
Ексклюзив
Батальйон "Свобода": Ворог не полишає спроб атакувати на Бахмутському напрямку, в хід іде багато техніки
16:08
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:01
OPINION
Юрій Богданов
Україна - Польща: усі тертя слід розглядати у контексті сусідських виборів
15:51
Андрій Загданський
Режисер Загданський отримає "Золоту Дзиґу" за внесок у розвиток українського кіно
15:41
спека
Спека до +38 °C: Наталка Діденко про погоду на найближчі три дні
15:36
Ексклюзив
Ціни на пальне АЗС
У консалтинговій групі "А-95" назвали прогнозовану ціну на пальне найближчими тижнями
15:21
Нацгвардія
Виписали собі майже 1 млн грн "бойових", не працюючи на фронті: керівництву навчального центру НГУ оголосили підозри
15:01
окупанти Маріуполь
МВС ідентифікувало понад 232 тис. воєнних злочинців і зрадників за час масштабної війни
15:00
Мавка
Названо дату національної прем'єри "Мавки" в онлайн-кінотеатрі
14:41
військовий шпиталь
Бойові медики на передовій зможуть робити переливання крові, але після підготовки МОЗ, - Маляр
14:10
Джо Байден
Байден закликав хунту в Нігері звільнити президента Базума
14:07
Ексклюзив
Федір Веніславський
Нардеп Веніславський пояснив, чому не можна проводити вибори під час воєнного стану
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV