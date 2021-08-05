"Якщо ти вважаєш: "Нам до Росії", то ти повинен зрозуміти, що потрібно шукати собі місце у РФ": Зеленський назвав помилкою перебування в ОРДЛО прихильників "русского міра"

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю каналу "Дом".

"Найголовніше в цій історії - точно для себе зрозуміти: ти росіянин, ти в Росії (я не про національність, а про внутрішній вибір для себе), чи ти українець, і це твоя земля? Це твоя батьківщина чи ти - гість?", - сказав президент.

Він заявив, що Донбас ніколи не буде територією Росії.

"Неважливо, скільки це (буде) окуповано, розумієте? Це як стіна, яка була у Німеччині. У будь-якому разі люди, історія скористаються моментом - і стіна впаде. Якщо не домовляться, люди все одно скористаються моментом", - підкреслив Зеленський.



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На його думку, жителям ОРДЛО вже сьогодні важливо самовизначитися.

"Я вважаю, що якщо ти сьогодні живеш на тимчасово окупованій території Донбасу й ти вважаєш, що "наше діло праве", "нам до Росії", "ми росіяни" - велика помилка залишатися жити на Донбасі.... Тому що без України на цій території цивілізації не буде. Україна ростиме, все будуватиме. А частина Донбасу в окупованому вигляді нікуди не ростиме. Тому щастя тут не буде", - додав президент.

Зеленський зауважив, що "ніхто нікого виганяти не буде".

"Для майбутнього своїх дітей та онуків - якщо ти любиш Росію й усе життя перебував на території України та відчував, що це Росія, то ти повинен зрозуміти, що в ім'я своїх дітей та онуків тобі вже потрібно їхати та шукати собі місце у Росії", - сказав він.



Президент закликав триматись проукраїнських жителів окупованої території, бо все одно її деокупують.

"Якщо ти відчуваєш, що ти українець і Донбас український, якщо ти поважаєш цей прапор, поважаєш українську мову, якщо ти відчуваєш, що ти українець - будь там. Будь, тримайся, все одно ця земля буде деокупована в будь-якому разі", - резюмував президент.