Про це пише Укрінформ.

"Президент України, якщо хоче до когось звернутися, робить це публічно у своїх щоденних зверненнях",- сказав речник глави держави.

За його словами, основною темою перемовин президентів України Володимира Зеленського та Індонезії Джоко Відодо напередодні в Києві було розблокування українських портів для експорту зерна.

"Росія несе повну відповідальність за зрив експорту як до Індонезії, так і до інших регіонів світу. І вона ж буде відповідати за продовольчу кризу, яка може виникнути, якщо терміново не розблокувати українські порти. Саме про це Володимир Зеленський у деталях розповів Джоко Відодо", - додав Никифоров.

Президент Індонезії Джоко Відодо вранці 29 червня прибув до столиці України.

Володимир Зеленський після зустрічі із лідером Індонезії в Києві оголосив про домовленість започаткувати безвізовий режим між двома країнами.

30 червня Джоко Відодо заявив, що передав послання від президента України Володимира Зеленського Володимиру Путіну.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb