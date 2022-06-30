"Якщо Зеленський хоче до когось звернутися, то робить це публічно": Никифоров прокоментував заяву Відодо про "послання" для Путіна
Прессекретар президента України Сергій Никифоров спростував заяву президента Індонезії Джоко Відодо про нібито передачу послання Путіну від Зеленського
Про це пише Укрінформ.
"Президент України, якщо хоче до когось звернутися, робить це публічно у своїх щоденних зверненнях",- сказав речник глави держави.
За його словами, основною темою перемовин президентів України Володимира Зеленського та Індонезії Джоко Відодо напередодні в Києві було розблокування українських портів для експорту зерна.
"Росія несе повну відповідальність за зрив експорту як до Індонезії, так і до інших регіонів світу. І вона ж буде відповідати за продовольчу кризу, яка може виникнути, якщо терміново не розблокувати українські порти. Саме про це Володимир Зеленський у деталях розповів Джоко Відодо", - додав Никифоров.
- Президент Індонезії Джоко Відодо вранці 29 червня прибув до столиці України.
- Володимир Зеленський після зустрічі із лідером Індонезії в Києві оголосив про домовленість започаткувати безвізовий режим між двома країнами.
- 30 червня Джоко Відодо заявив, що передав послання від президента України Володимира Зеленського Володимиру Путіну.
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