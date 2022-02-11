Йому треба освоїтися, він довго не грав, а також має проблема з мовою: в Італії пояснили, чому підписали 35-річного конкурента для Супряги

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.



За словами Ланни, "Сампдорія" підписала контракт з 35-річним Джовінко через те, що поки Супряга має проблеми з мовою та фізичною формою.



"Нам довелося взяти ще одного нападника, тому що Супряга молодий гравець, йому потрібно освоїтися, він довго не грав, а також має проблему з мовою. Ми зіткнулися з проблемами під час пошуку форварда, оскільки команди хотіли надто великих грошей за оренду з правом викупу", – сказав Ланна.



"Сампдорія" домовилася з "Динамо" про оренду Супряги за 500 тис. євро із можливістю подальшого викупу за 7,5 млн євро.



21-річний Владислав Супряга у нинішньому сезоні зіграв за "Динамо" 6 матчів, але голів не забивав.



"Сампдорія" займає 16-те місце в чемпіонаті Італії.

Нагадаємо, 30 січня стало відомо, що Владислав Супряга переходить на правах оренди в італійську "Сампдорію".

9 лютого "Сампдорія" оголосила про підписання контракту із форвардом Себастьяном Джовінко.