З Маріуполя до фільтраційного табору 18 травня окупанти доставили 127 людей, зокрема 12 дітей, - радник мера
Упродовж 18 травня з Маріуполя до фільтраційного табору в Безимяному росіяни вивезли 127 людей, 12 із них - діти
Про це в телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Вчора з Маріуполя до фільтраційного табору в с. Безимяне Новоазовського району доставлено 127 маріупольців, серед яких 12 дітей", - розповів він.
- 17 травня з Маріуполя до фільтраційного табору росіяни вивезли 539 людей, зокрема 55 дітей. Людей готують до депортації.
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