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Головна війна з Росією З Маріуполя до фільтраційного табору 18 травня окупанти доставили 127 людей, зокрема 12 дітей, - радник мера

З Маріуполя до фільтраційного табору 18 травня окупанти доставили 127 людей, зокрема 12 дітей, - радник мера

19 травня, 2022 четвер
17:07
війна з Росією евакуація з Маріуполя до рф

Упродовж 18 травня з Маріуполя до фільтраційного табору в Безимяному росіяни вивезли 127 людей, 12 із них - діти

Про це в телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора з Маріуполя до фільтраційного табору в с. Безимяне Новоазовського району доставлено 127 маріупольців, серед яких 12 дітей", - розповів він.

  • 17 травня з Маріуполя до фільтраційного табору росіяни вивезли 539 людей, зокрема 55 дітей. Людей готують до депортації.

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діти
Маріуполь
росіяни
окупанти
фільтраційні табори
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