Про це в телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора з Маріуполя до фільтраційного табору в с. Безимяне Новоазовського району доставлено 127 маріупольців, серед яких 12 дітей", - розповів він.

17 травня з Маріуполя до фільтраційного табору росіяни вивезли 539 людей, зокрема 55 дітей. Людей готують до депортації.

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