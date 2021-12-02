З ОРДЛО масово виїжджають місцеві жителі на тлі загрози нової агресії РФ, - правозахисники

Про це повідомляє у Telegram Східна правозахисна група.



Правозахисники опитали жителів окупованих територій на тлі ескалації агресії з боку РФ і можливого поновлення бойових дій.



За даними правозахисників, жителі ОРДЛО виїжджають переважно на територію РФ, оскільки багато трудових мігрантів працюють в Росії та намагаються забрати із собою сім'ї.



Виїжджають здебільшого жителі населених пунктів, розташованих близько до лінії розмежування.



Окрім побоювання поновлення військових дій, люди виїжджають ще й через невиплату в ОРДЛО заробітної плати.



Крім того, в ОРДЛО активно працює державна програма РФ "Співвітчизники", яка спрямована на заселення віддалених російських районів (Магадан, Нижній Тагіл, Воркута тощо).

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння ознаками того, що РФ планує широкомасштабну військову операцію проти України.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції в Ризі 1 грудня заявив, що Україна і НАТО працюють над стримуванням Росії від агресії у двох напрямках - співдружності Північноатлантичного альянсу та кожного окремого члена НАТО на двосторонньому рівні.