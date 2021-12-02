З ОРДЛО масово виїжджають місцеві жителі на тлі загрози нової агресії РФ, - правозахисники
З окупованих Росією територій Донеччини та Луганщини масово виїжджають місцеві жителі, які бояться поновлення військових дій
Про це повідомляє у Telegram Східна правозахисна група.
Правозахисники опитали жителів окупованих територій на тлі ескалації агресії з боку РФ і можливого поновлення бойових дій.
За даними правозахисників, жителі ОРДЛО виїжджають переважно на територію РФ, оскільки багато трудових мігрантів працюють в Росії та намагаються забрати із собою сім'ї.
Виїжджають здебільшого жителі населених пунктів, розташованих близько до лінії розмежування.
Окрім побоювання поновлення військових дій, люди виїжджають ще й через невиплату в ОРДЛО заробітної плати.
Крім того, в ОРДЛО активно працює державна програма РФ "Співвітчизники", яка спрямована на заселення віддалених російських районів (Магадан, Нижній Тагіл, Воркута тощо).
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