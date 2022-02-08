З першого дня він казав, що хоче реванш, - промоутер розповів, як Джошуа поводився після поразки Усику
Промоутер Едді Хірн, розповів, що Ентоні Джошуа з першого дня після поразки Олександру Усику мав намір провести реванш
Про це повідомляє talkSPORT.
За словами Хірна, Ентоні Джошуа - справжній боєць.
"Усі ці розмови про те, щоб Ентоні відійшов убік, - йому це нецікаво. З першого дня після тієї поразки Джошуа сказав: "Я просто хочу знову побитися з ним". Він боєць, і цього в нього не забереш. Йому потрібні поради, але Ей-Джей сам собі босс, і він вирішуватиме", - сказав Едді Хірн.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.
- 29 січня стало відомо, що Усик та Джошуа проведуть реванш у червні 2022 року.
- 2 лютого британський боксер Ентоні Джошуа запевнив, що для того, аби взяти реванш в українця Олександра Усика, йому взагалі не потрібен тренер.
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