З першого дня він казав, що хоче реванш, - промоутер розповів, як Джошуа поводився після поразки Усику

Про це повідомляє talkSPORT.



За словами Хірна, Ентоні Джошуа - справжній боєць.



"Усі ці розмови про те, щоб Ентоні відійшов убік, - йому це нецікаво. З першого дня після тієї поразки Джошуа сказав: "Я просто хочу знову побитися з ним". Він боєць, і цього в нього не забереш. Йому потрібні поради, але Ей-Джей сам собі босс, і він вирішуватиме", - сказав Едді Хірн.



Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.

29 січня стало відомо, що Усик та Джошуа проведуть реванш у червні 2022 року.

2 лютого британський боксер Ентоні Джошуа запевнив, що для того, аби взяти реванш в українця Олександра Усика, йому взагалі не потрібен тренер.

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