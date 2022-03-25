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"За бугром" скаржаться, що їх виключили з міжнародних змагань. Ми через вас втратили все!", - воротар "Динамо" Бущан про росіян

25 березня, 2022 п'ятниця
19:56
Спорт Георгій Бущан

Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан висловився про російських спортсменів, які скаржаться, що їх не допускають до міжнародних змагань

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Бущан наголошує, що росіяни зараз сидять вдома і скаржаться, а українці через них все втратили все.

"Багато наших спортсменів до війни готувалися до різних міжнародних турнірів – Паралімпійських ігор, ЧС. Деякі хлопці пішли на фронт, за що вони заслуговують на величезну честь і пошану. При цьому "за бугром" скаржаться, які вони нещасні, їх виключили з міжнародних змагань. Зрозумійте, ми через вас втратили все! Ви сидите зараз удома та проводите свої "паперові" чемпіонати. А ми знаходимося в умовах війни – хтось у відносно нормальних умовах, а хтось – просто в жахливих. І ми не можемо працювати, не можемо приносити народу України радість спортивних перемог", - сказав воротар Георгій Бущан.

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футбол
Динамо
збірна Росії
війна з Росією
російська агресія
Георгій Бущан
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