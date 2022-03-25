"За бугром" скаржаться, що їх виключили з міжнародних змагань. Ми через вас втратили все!", - воротар "Динамо" Бущан про росіян

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".



Бущан наголошує, що росіяни зараз сидять вдома і скаржаться, а українці через них все втратили все.



"Багато наших спортсменів до війни готувалися до різних міжнародних турнірів – Паралімпійських ігор, ЧС. Деякі хлопці пішли на фронт, за що вони заслуговують на величезну честь і пошану. При цьому "за бугром" скаржаться, які вони нещасні, їх виключили з міжнародних змагань. Зрозумійте, ми через вас втратили все! Ви сидите зараз удома та проводите свої "паперові" чемпіонати. А ми знаходимося в умовах війни – хтось у відносно нормальних умовах, а хтось – просто в жахливих. І ми не можемо працювати, не можемо приносити народу України радість спортивних перемог", - сказав воротар Георгій Бущан.

Нагадаємо, 8 березня матч збірної України проти Шотландії у відборі чемпіонату світу-2022 перенесли на червень.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів, що постійно на зв’язку зі своїми футболістами, хоч зараз і не до футболу.

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