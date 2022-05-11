За добу 10 травня на Півдні вбито 79 росіян і знищено 12 одиниць техніки, серед них гаубиці
За добу 10 травня українські захисники на Півдні вбили 79 росіян і знищили 12 одиниць ворожої техніки
Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".
Окрім гаубиць були знищені БпЛА, автомобільна та броньована техніка.
"Загалом нашими ракетно-артилерійськими підрозділами, авіацією Повітряних сил та Сухопутних військ протягом доби нанесено ураження понад 90 цілей на ворожих позиціях. Загальні втрати агресора складають 79 рашистів, 12 одиниць техніки, серед яких, крім БпЛА ще й гаубиці, автомобільна та броньована техніка", - йдеться у звіті.
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