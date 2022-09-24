Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.

"Від ворожого вогню постраждали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Бахмут, Миколаївка, Калинівка, Миколаїв, Сухий Ставок, Південне, Малі Щербаки", - йдеться у повідомленні.

На різних напрямках ворог завдавав вогневого ураження з танків, мінометів та ствольної артилерії, а саме:

Сіверський напрямок – обстріли в районах населених пунктів Гута-Студенецька і Михайлове Чернігівської області та Павлівка, Стукалівка, Середина-Буда, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка і Славгород Сумської області;

Слобожанський напрямок – обстріли в районах населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Івашки, Олександрівка, Подоли, Куп’янськ та Горохуватка;

Краматорський напрямок – обстріли в районах населених пунктів Пришиб, Ярова, Озерне, Діброва, Райгородок та Сіверськ;

Бахмутський напрямок – обстріли в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Яковлівка, Нью-Йорк, Верхньокам’янське, Білогорівка та Роздолівка;

Авдіївський напрямок – обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Новопавлівський та Запорізький напрямки - обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів: Вугледар, Новоукраїнка, Новосілка, Новопіль, Білогір’я, Оріхів, Темирівка та Времівка.

Південнобузький напрямок - вогневого впливу зазнали понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

"З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 60 вильотів БпЛА", - повідомляє Генштаб.

Станом на 24 вересня відомо, що українські підрозділи протиповітряної оборони знищили 4 літаки (Су-25, два Су-30 та один Су-34), 5 БпЛА та крилату ракету ворога.