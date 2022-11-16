Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 16 листопада.

Окупанти намагаються стримати дії українських захисників, зокрема продовжують будувати рубежі оборони на лівому березі Дніпра. Однак війська РФ прагнуть просунутися на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

15 листопада ЗСУ відбили атаки росіян поблизу Білогорівки, Курдюмівки, Новокалинового, Веселого, Авдіївки, Первомайського, Водяного, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не зазнала змін, на інших ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, у напрямку Краснопілля, Рижівка, Кіндратівка та Славгород Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по містах та селах Вовчанськ, Кам’янка, Стариця, Стрілеча, Глибоке, Тернова, Козача Лопань та Гоптівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії ворог обстрілював Берестове, Новоселівське, Стельмахівку, Невське, Терни, Площанку, Кислівку, Макіївку, Зарічне, Білогорівку та Спірне;

на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії окупанти гатили по Соледару, Андріївці, Бахмуту, Бахмутському, Курдюмівці, Озарянівці, Зеленопіллю, Яковлівці, Нью-Йорку та Опитному;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, стріляли по районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Новокалинове;

на Новопавлівському напрямку – з танків та артилерії різних типів війська РФ обстрілювали Богоявленку, Велику Новосілку, Времівку, Вугледар, Павлівку, Пречистівку;

на Запорізькому напрямку – з танків та артилерії здійснювалися обстріли по районах населених пунктів Залізничне, Щербаки, Темирівка, Степногірськ, Білогір’я, Дорожнянка, Малинівка, Ольгівське, Новопіль, Гуляйполе;

на Херсонському напрямку – з усього спектру артилерії, по районах Іллінки, Дудчан, Качкарівки та Придніпровського.

Нагадаємо, за 15 листопада ЗСУ завдали по ворогові 14 ударів, під ураженням жива сила, станція радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів окупантів. Під час вчорашньої масштабної ракетної атаки РФ Сили оборони збили 77 крилатих ракет, 10 "шахедів" та "оріон", всього було запущено близько 90 ракет та понад 10 БПЛА.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb