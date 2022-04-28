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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією За добу в Ласточкиному на Донеччині внаслідок російських обстрілів пошкоджено 27 будинків, три з них зазнали прямого влучання снарядів

За добу в Ласточкиному на Донеччині внаслідок російських обстрілів пошкоджено 27 будинків, три з них зазнали прямого влучання снарядів

28 квітня, 2022 четвер
11:34
війна з Росією обстріл

Упродовж 27 квітня в Ласточкиному на Донеччині російські обстріли пошкодили 27 будинків, людей продовжують евакуювати до безпечніших областей і завозять гумдопомогу

Про це розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у фейсбуці.

"27 будинків тільки в одному невеличкому селищі Ласточкине Очеретинської громади пошкодили росіяни вчорашніми обстрілами. Три з цих будинків зазнали прямого влучання снарядів", - наголосив він.

Місцева влада продовжує постійну евакуацію людей, завозить гумдопомогу тим, хто залишився на Донеччині. Також відновлюють пошкоджені окупантами електромережі, газогони та водогони. За словами Павла Кириленка, важливо, щоб якомога більше людей виїхали з лінії фронту та Донеччини, адже бойові дії тривають.
 


27 квітня російські військові вбили одного й поранили ще вісьмох цивільних мешканців Донецької області.

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Новини
гуманітарна допомога
евакуація
будинки
росіяни
Донеччина
окупанти
обстріли
снаряди
лінія фронту
Павло Кириленко
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