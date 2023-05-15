За нової доби Ердогана Туреччина може увійти у період застою, - сходознавець Якубович
Сходознавець Михайло Якубович вважає, що одна з головних проблем наступного терміну Ердогана - вирішення економічних проблем, які наразі є у Туреччині
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Експерт-міжнародник дав коментар щодо впливу президентських виборів у Туреччині на стабільність позицій у зовнішній та внутрішній політиці країни.
"Ердоган вже говорить, що інші кандидати зруйнують сильну Туреччину. Зовнішня політика за нового Ердогана навряд чи зазнає якихось змін. Інше питання – вирішення економічних проблем, які наразі є у Туреччині, чи не будуть вони вирішуватися за рахунок ще більшої співпраці з Росією, у тому числі в обхід санкцій або не приєднання до них – це одна з головних проблем наступного Ердогана. А загалом Ердоган заявляє про підтримку "зернової угоди", у якій зацікавлена не тільки Туреччина, а й Китай. Співпраця з НАТО по деяких питаннях на сьогодні пригальмована, тому тут багато залежить від того, наскільки Захід буде говорити з новим Ердоганом", - зауважив сходознавець.
Михайло Якубович нагадав, що досі актуальне питання Швеції у НАТО, по якому поки чекати якогось прориву не доводиться.
"Вибори ще не відбулися, є ще інтрига, але виглядає так, що Ердоган лишиться при владі. Нова доба Ердогана буде більш замороженою, буде менш якихось нових ініціатив і, можливо, Туреччина увійде у період застою або кризи, яка буде відчуватися з часом. Багато буде залежати від опозиції та сил, які прийшли у парламент країни. У міжнародній політиці Туреччина буде продовжувати свою сторічну стратегію – сидіння на двох стільцях, а сьогодні це Росія і Європа", - сказав Якубович.
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