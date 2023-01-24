За порушення графіків відключень оштрафували Київське та Одеське обленерго
Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення накласти на ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" та АТ "ДТЕК Одеські електромережі" штраф у розмірі 85 тис. грн. за недотримання справедливих графіків відключень
Стало відомо, що таке рішення НКРЕКП прийняла на засіданні 24 січня.
Відомо, що за результатами перевірок встановлено, що ці підприємства допустили порушення вимог Закону України "Про ринок електричної енергії", Кодексу систем розподілу та не дотримувались Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії відключень електропостачання споживачам.
Читайте також: Світло в оселях киян минулого тижня в середньому було по 19 годин на добу, - ДТЕК
Зокрема відомо, що комісія зобов’язала компанії надалі дотримуватись справедливих графіків відключень, а також належно інформувати споживачів про перерви електропостачання.
Крім того, НКРЕКП наклала на керівників згаданих підприємств штрафи у 1700 грн.
- 23 січня у п'яти областях України було застосовано аварійні відключення світла через дефіцит в енергосистемі, пов'язаний із початком робочого тижня.
- Раніше в ДТЕК заявили, що дефіцит електроенергії зберігатиметься, поки Україна не поверне Запорізьку АЕС.
- 24 січня повідомлялося, що споживання електроенергії в Україні станом на 24 січня залишається на рівні понеділка. Аварійні відключення можливі по всій країні.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.47Продаж 43.38
- Актуальне
- Важливе