За порушення графіків відключень оштрафували Київське та Одеське обленерго

Стало відомо, що таке рішення НКРЕКП прийняла на засіданні 24 січня.

Відомо, що за результатами перевірок встановлено, що ці підприємства допустили порушення вимог Закону України "Про ринок електричної енергії", Кодексу систем розподілу та не дотримувались Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії відключень електропостачання споживачам.

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Зокрема відомо, що комісія зобов’язала компанії надалі дотримуватись справедливих графіків відключень, а також належно інформувати споживачів про перерви електропостачання.

Крім того, НКРЕКП наклала на керівників згаданих підприємств штрафи у 1700 грн.

23 січня у п'яти областях України було застосовано аварійні відключення світла через дефіцит в енергосистемі, пов'язаний із початком робочого тижня.

Раніше в ДТЕК заявили, що дефіцит електроенергії зберігатиметься, поки Україна не поверне Запорізьку АЕС.

24 січня повідомлялося, що споживання електроенергії в Україні станом на 24 січня залишається на рівні понеділка. Аварійні відключення можливі по всій країні.

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