За температури -8 і нижче можливі вимкнення світла в пікові години, – Центр досліджень енергетики

Про це він заявив на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

За словами Харченка, за умови зниження температури до вказаної позначки можливий серйозний дефіцит електроенергії.

"При -8 і нижче, за оцінками й розрахунками Центру досліджень енергетики, не буде чим перекривати цей дефіцит. На жаль, європейська енергосистема має певні обмеження в перетинах з українською. Тому в якийсь момент настане час, коли доведеться обмежувати споживання в пікові години. Тобто між 8 та 10 ранку або 17 та 20-21 вечора", - сказав Харченко.

За його словами, уникнути відключень можна шляхом економії електроенергії.

"І тут є всього два шляхи – або українці почнуть у ці години економити й реально відключати бойлери, праски, пральні машини та все, що з цим пов'язано. В Україні є близько мільйона квартир, багатоквартирних будинків, і якщо по кожній квартирі зекономлять 3-4 кВт, це вже дуже помітний результат для енергосистеми. А включити електрочайник – це 2 кВт, відключити бойлер – це щонайменше 1,5 кВт. Тому, якщо українці будуть дійсно економити, можливо, ми зможемо обійтися без відключень. Якщо люди будуть споживати у звичному режимі, по максимуму, тоді, я думаю, що відключення будуть", – висловився директор Центру досліджень енергетики.

У вересні стало відомо, що в Україні склали графіки погодинних відключень, але не застосовуватимуть їх. Відключення можливі лише в разі серйозних пошкоджень енергооб'єктів унаслідок нових обстрілів.

12 жовтня очільник Міненерго Герман Галущенко заявив, що Україна підготувалася до можливих блекаутів узимку, тривалих відключень електрики не передбачається.

Наприкінці жовтня нардеп від "Слуги Народу", член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що відключення світла можливі навіть без обстрілів. "З великою ймовірністю з середини листопада у нас буде дефіцит електрики. І навіть бажаним імпортом ми його не перекриємо. Я можу прогнозувати, що будуть планові відключення. Це навіть за умови відсутності обстрілів. Якщо будуть обстріли, то тим паче", - сказав політик. У Міненерго цю інформацію заперечили.

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