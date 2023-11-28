За температури -8 і нижче можливі вимкнення світла в пікові години, – Центр досліджень енергетики
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко стверджує, що в Україні за умови зниження температури повітря до -8 можливі вимкнення світла
Про це він заявив на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.
За словами Харченка, за умови зниження температури до вказаної позначки можливий серйозний дефіцит електроенергії.
"При -8 і нижче, за оцінками й розрахунками Центру досліджень енергетики, не буде чим перекривати цей дефіцит. На жаль, європейська енергосистема має певні обмеження в перетинах з українською. Тому в якийсь момент настане час, коли доведеться обмежувати споживання в пікові години. Тобто між 8 та 10 ранку або 17 та 20-21 вечора", - сказав Харченко.
За його словами, уникнути відключень можна шляхом економії електроенергії.
"І тут є всього два шляхи – або українці почнуть у ці години економити й реально відключати бойлери, праски, пральні машини та все, що з цим пов'язано. В Україні є близько мільйона квартир, багатоквартирних будинків, і якщо по кожній квартирі зекономлять 3-4 кВт, це вже дуже помітний результат для енергосистеми. А включити електрочайник – це 2 кВт, відключити бойлер – це щонайменше 1,5 кВт. Тому, якщо українці будуть дійсно економити, можливо, ми зможемо обійтися без відключень. Якщо люди будуть споживати у звичному режимі, по максимуму, тоді, я думаю, що відключення будуть", – висловився директор Центру досліджень енергетики.
- У вересні стало відомо, що в Україні склали графіки погодинних відключень, але не застосовуватимуть їх. Відключення можливі лише в разі серйозних пошкоджень енергооб'єктів унаслідок нових обстрілів.
- 12 жовтня очільник Міненерго Герман Галущенко заявив, що Україна підготувалася до можливих блекаутів узимку, тривалих відключень електрики не передбачається.
- Наприкінці жовтня нардеп від "Слуги Народу", член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що відключення світла можливі навіть без обстрілів. "З великою ймовірністю з середини листопада у нас буде дефіцит електрики. І навіть бажаним імпортом ми його не перекриємо. Я можу прогнозувати, що будуть планові відключення. Це навіть за умови відсутності обстрілів. Якщо будуть обстріли, то тим паче", - сказав політик. У Міненерго цю інформацію заперечили.
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