Загарбники використовують суходільний коридор, щоб підтягнути озброєння та поновити позиції на Кінбурнській косі, - Гуменюк
Російські війська намагаються посилити свої позиції на Кінбурнській косі, для чого підтягують озброєння через суходільний коридор
Про це в етері телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
"На Кінбурнській косі ворог намагається поновити свої позиції, підтягує озброєння, використовуючи суходільний коридор. І намагається атакувати, мститися місцевим мешканцям Очаківщини через те, що потерпає від ударів по їх позиціях", - сказала Гуменюк.
Вона зазначила, що за минулу добу росіяни двічі обстріляли Очаків. Його акваторія опинялася під ворожими ударами три рази. На думку Гуменюк, у такий спосіб загарбники намагаються атакувати виключно мирне населення.
"Посеред міста прилітають снаряди, знову ж таки під ударом рекреаційна зона. І все це говорить про те, що дійсно узбережжя є зоною небезпеки", - наголосила Гуменюк.
За її словами, розгортати курортний сезон на півдні наразі недоцільно. Так, військове командування вже зробило дуже багато зауважень місцевій владі. Воно акцентувало увагу на тих аспектах, у яких вбачає ризики на цьому напрямку.
"Поперед усього має бути безпековий компонент, це життя людей. Тому забезпечувати скупчення людей у тій зоні, яку ворог атакує, певно що недоречно. Саме такі рекомендації були надані місцевій владі, тому вважаємо, що вони приймуть виважене рішення", - підсумувала Гуменюк.
- 20 квітня ворожа армія обстріляла житлові квартали Очакова Миколаївської області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.67
Купівля 37.67Продаж 38.43
-
EUR
Купівля 40.95Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе