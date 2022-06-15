Загроза ракетних ударів по Одеській області лишається, Росія тримає на поготові 20 "калібрів", – Братчук
В Одеській області ніч на 15 червня минула спокійно, але висока вірогідність ракетних ударів залишається
Про це речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив у телеграм.
"Загроза ракетних атак з акваторії Чорного моря - висока. Рашистські кораблі (2 надводних і один підводний човен) несуть на борту 20 "калібрів", – написав він.
За його словами, ніч на 15 червня в Одеській області минула без обстрілів, а день напередодні можна назвати днем сил ППО.
"Контрдиверсійна робота: на тимчасово окупованих територіях Півдня зрадників знищують партизани, на Одещині колаборантів затримують наші спецпризначенці", – додав Братчук.
- Нагадаємо, 14 червня українська ППО збила у небі над Одеською областю дві ворожі ракети типу П-800 "Онікс", які росіяни випустили із території Криму.
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