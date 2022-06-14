Про це з посиланням на ОК "Південь" повідомляє Суспільне.

Зазначається, що 14 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. З територій тимчасово окупованого Криму росіяни випустили дві ракети "Онікс" (П-800 "Онікс" – радянська надзвукова протикорабельна ракета середнього радіуса дії, - ред.).

Українська ППО успішно знищила ворожі ракети.

На півдні впродовж доби, 13 червня, ЗСУ знищили 28 загарбників та 10 одиниць техніки.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb