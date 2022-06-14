ЗСУ збили дві ворожі ракети, випущені із Криму по Одещині
Українська ППО збила у небі над Одеською областю дві ворожі ракети типу П-800 "Онікс", які росіяни випустили із території Криму
Про це з посиланням на ОК "Південь" повідомляє Суспільне.
Зазначається, що 14 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. З територій тимчасово окупованого Криму росіяни випустили дві ракети "Онікс" (П-800 "Онікс" – радянська надзвукова протикорабельна ракета середнього радіуса дії, - ред.).
Українська ППО успішно знищила ворожі ракети.
- На півдні впродовж доби, 13 червня, ЗСУ знищили 28 загарбників та 10 одиниць техніки.
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