Захід не бажає бачити Китай переговірником та миротворцем, - Фейгін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Заходу дуже не подобається посередництво Китаю. Вони багато разів голосно вказували, щоб ті повернулися у Південно-Східну Азію й там вирішували свою купу проблем.Одна Північна Корея чого варта, а ви до Східної Європи лізете. Китай зазвичай на таке не реагує, але це позиція - Захід не бажає бачити Китай переговірником та миротворцем. Зрозуміло, що Китай змагається за першість. Але, з іншого боку, Китай зненацька перетворився на рівного партнера колективного Заходу, не лише США, а всіх разом. Начебто ж це Китай насамперед залежить від торгового обороту США та Європи? Тому, Захід на це природно не погоджується. Захід є союзником України, яка захищає свій суверенітет", - зауважив опозиціонер.

Марк Фейгін зазначив, що Україні треба скористатися всіма можливостями, які Захід надає: військовими, економічними, політичними, геополітичними тощо.

"Це цілком інші відносини, відмінні від стосунків Пекіна й Москви, вони ґрунтуються на зовсім інших принципах. Це не можна порівнювати. В умовах колективного Заходу дійсно є першість США через міць, значення, історичну місію. І Китай, який щодо своїх сателітів, відомо, яку політику провадить. Усе ж таки Захід є частиною цивілізованого світу, свободи, політичної демократії, економічної конкуренції, захисту прав людини. Протилежним цьому є сіньська цивілізація. Тут нема ідеологічного протистояння, як між СРСР і США, коли була ідеологічна різниця, марксисти й прихильники вільного світу. Сьогодні вже по-іншому, протистоять цивілізація західна й східна, сіньська цивілізація. І приєднання Москви до неї не передбачає жодної ідеологічної єдності, воно передбачає цивілізаційну єдність. Росія мусить перейти до становища уйгурів у Синьцзян-Уйгуристані, з концтаборами й вивченням цитатників Мао", - прокоментував Фейгін.