"Захист прав громадян України за кордоном": заступник Кулеби обговорив із послом Грузії ситуацію з Саакашвілі

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Зустріч відбулася 9 листопада. Найбільше уваги приділили ситуації із Міхеїлом Саакашвілі.

"Захист прав та інтересів громадян України за кордоном є пріоритетом для Української держави", - наголосив Микола Точицький.

Український дипломат нагадав грузинському послу про ноту, яку 8 листопада МЗС України передало до МЗС Грузії, та додав, що українська сторона очікує на позитивний розгляд.

Посол Грузії своєю чергою розповів про обставини переведення Саакашвілі до тюремного медичного закладу в Глдані.

Окрім цього на зустрічі обговорили підготовку до Саміту Східного партнерства, який відбудеться у грудні 2021 року.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

МЗС України закликало Грузію перевести Міхеіла Саакашвілі із тюремної до звичайної лікарні.

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