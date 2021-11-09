"Захист прав громадян України за кордоном": заступник Кулеби обговорив із послом Грузії ситуацію з Саакашвілі
Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький зустрівся з послом Грузії Георгієм Закарашвілі, щоб обговорити ситуацію навколо арешту грузинського експрезидента Міхеіла Саакашвілі
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Зустріч відбулася 9 листопада. Найбільше уваги приділили ситуації із Міхеїлом Саакашвілі.
"Захист прав та інтересів громадян України за кордоном є пріоритетом для Української держави", - наголосив Микола Точицький.
Український дипломат нагадав грузинському послу про ноту, яку 8 листопада МЗС України передало до МЗС Грузії, та додав, що українська сторона очікує на позитивний розгляд.
Посол Грузії своєю чергою розповів про обставини переведення Саакашвілі до тюремного медичного закладу в Глдані.
Окрім цього на зустрічі обговорили підготовку до Саміту Східного партнерства, який відбудеться у грудні 2021 року.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- МЗС України закликало Грузію перевести Міхеіла Саакашвілі із тюремної до звичайної лікарні.
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