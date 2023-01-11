Закликав захопити Київ: СБУ викрила прислужника монастиря УПЦ (МП) на Житомирщині, який підтримував Росію
Служба безпеки України викрила прислужника Спасо-Покровського жіночого монастиря Житомирської єпархії, який закликав до захоплення Києва
Про це інформує СБУ.
Після початку повномасштабного вторгнення чоловік приєднався до прокремлівського телеграм-каналу "Русская весна", де публічно підтримував Росію та виправдовував її злочини.
Там він закликав російських загарбників захопити Київ і знищити українців. Також зловмисник писав коментарі, у яких підтримував ракетні удари по українських містах. Зокрема, він схвально відгукувався про повітряні атаки на об'єкти енергетики та соцустанови, як-от школи та лікарні.
Крім того, чоловік агітував громадян не вступати до лав ЗСУ.
Усі зібрані СБУ матеріали було передано на комплексну судову психологічно-лінгвістичну експертизу. Вона постановила, що задокументовані "публікації" загрожують державній безпеці України.
Наразі зловмиснику повідомлено підозру за ч. 1 ст. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).
- 6 січня СБУ виявила в ході контррозвідувальних заходів в Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській і Рівненській єпархіях УПЦ (МП) агітаційні листівки об’єднання Медведчука, "триколори" та колишні склади окупантів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.02
Купівля 40.02Продаж 40.72
-
EUR
Купівля 41.81Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе