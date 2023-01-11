Про це інформує СБУ.

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік приєднався до прокремлівського телеграм-каналу "Русская весна", де публічно підтримував Росію та виправдовував її злочини.

Там він закликав російських загарбників захопити Київ і знищити українців. Також зловмисник писав коментарі, у яких підтримував ракетні удари по українських містах. Зокрема, він схвально відгукувався про повітряні атаки на об'єкти енергетики та соцустанови, як-от школи та лікарні.

Крім того, чоловік агітував громадян не вступати до лав ЗСУ.

Усі зібрані СБУ матеріали було передано на комплексну судову психологічно-лінгвістичну експертизу. Вона постановила, що задокументовані "публікації" загрожують державній безпеці України.

Наразі зловмиснику повідомлено підозру за ч. 1 ст. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

6 січня СБУ виявила в ході контррозвідувальних заходів в Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській і Рівненській єпархіях УПЦ (МП) агітаційні листівки об’єднання Медведчука, "триколори" та колишні склади окупантів.