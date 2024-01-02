Законопроєкт про мобілізацію не буде виноситися на голосування в нинішньому вигляді: у Раді розповіли про компромісний варіант
Цього тижня в законопроєкт про мобілізацію будуть вносити зміни та напрацьовувати компромісний варіант. Його нинішня версія не буде виноситися на голосування
Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.
Вона зауважила, що "в оригінальному вигляді законопроєкт не буде голосуватися і прийматися".
"Це буде версія, напрацьована комітетом з питань безпеки та оборони. Вже цього тижня велика міжвідомча робоча група почне працювати над компромісним варіантом законопроєкту про мобілізацію, адже маємо зауваження від уповноваженого з прав людини. Також є певні занепокоєння, щоб не було корупційних норм. Все має бути в зрозумілий і справедливий спосіб", - розповіла Кравчук.
Представниця партії "Слуга Народу" також зазначила: оновлена версія буде "більш компромісним варіантом".
Що відомо про мобілізацію в Україні
Президент Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.
19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про удосконалення процедури мобілізації.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 27 грудня заявив про те, що запропонований законопроєкт про мобілізацію містить норми, які суперечать Конституції.
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