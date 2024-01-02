Законопроєкт про мобілізацію не буде виноситися на голосування в нинішньому вигляді: у Раді розповіли про компромісний варіант

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Вона зауважила, що "в оригінальному вигляді законопроєкт не буде голосуватися і прийматися".

"Це буде версія, напрацьована комітетом з питань безпеки та оборони. Вже цього тижня велика міжвідомча робоча група почне працювати над компромісним варіантом законопроєкту про мобілізацію, адже маємо зауваження від уповноваженого з прав людини. Також є певні занепокоєння, щоб не було корупційних норм. Все має бути в зрозумілий і справедливий спосіб", - розповіла Кравчук.

Представниця партії "Слуга Народу" також зазначила: оновлена версія буде "більш компромісним варіантом".

Що відомо про мобілізацію в Україні

Президент Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про удосконалення процедури мобілізації.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 27 грудня заявив про те, що запропонований законопроєкт про мобілізацію містить норми, які суперечать Конституції.