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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Зарано говорити, що окупанти перейшли до оборонних дій. Росіяни активно контратакують, - Сергій Згурець
Ексклюзив

Зарано говорити, що окупанти перейшли до оборонних дій. Росіяни активно контратакують, - Сергій Згурець

4 червня, 2022 субота
14:41
війна з Росією Сергій Згурець

Аналітик Defense Express Сергій Згурець висловив думку, що зараз говорити про те, що російські окупанти перейшли до оборонних дій, поки зарано, адже росіяни активно контратакують на багатьох напрямках

Військовий експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Говорити про те, що росіяни перейшли до оборонних дій, як стверджують експерти американського Інституту вивчення війни, поки що передчасно. Якщо говорити про Харків і Херсон, де ми маємо позитивні зміни щодо відтіснення російських окупантів, то там росіяни намагалися проводити контратаки. Ворог продовжує діяти на напрямках, де спостерігалося найбільше накопичення сил: зона Ізюма й Лимана в напрямку Словʼянська, від Попасної й до Бахмута. Але успіху це не мало, як стверджує також Генштаб ЗСУ. Це дві найбільш потенційно небезпечні ділянки", - зазначив Згурець.

Аналітик додав, що найбільша інтрига зберігається навколо Сєвєродонецька, оскільки не ясно, що буде далі з містом, адже окупанти можуть захопити це місто, якщо накопичать необхідні для цього сили.

"Найбільша інтрига зараз зберігається навколо Сєвєродонецька, на Луганщині. Ситуація, в  якій ми бʼємо ворога в межах міста й контролюємо вже половину Сєєвродонецька, як каже голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, є достатньо незвичайною. Оскільки ми ведемо бої в умовах, коли ворог накопичує значну силу. Але тепер шляхом підтягування резервів і зміни тактики ми завдаємо значних збитків російським окупантам. Але це не означає, що зникають загальні ризики повʼязані зі Сєвєродонецьком. Адже британська розвідка та експерти Інституту вивчення війни стверджують, якщо росіяни упродовж 2-х тижнів накопичать необхідний ресурс, зможуть захопити це місто", - зауважив Сергій Згурець.

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бойові дії
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