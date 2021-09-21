"Зарано ще говорити": Зеленський про перспективу отримання Україною від США системи ППО "Залізний купол"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що рано говорити про можливість постачань зі США систем протиракетної та протиповітряної оборони "Залізний купол"
Про це він сказав у коментарі телеканалу "Дім"
"Я думаю, що ми з вами у ЗМІ чули і, можна сказати, деякі сигнали щодо ракетної підтримки України, ракетної програми. Я маю на увазі, щодо "Залізного купола" зарано ще говорити, але ви чули ці сигнали та меседжі від США", – заявив Зеленський.
- 15 вересня Офіс президента повідомив, що Україна може отримати від Сполучених Штатів нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему "Залізний купол".
- Спікер Білого дому Джен Псакі не змогла підтвердити інформацію про можливість передачі Україні компонентів системи ПРО "Залізний купол"
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