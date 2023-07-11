Про це інформує Osvitoria.

МОН повідомляло, що середня зарплата молодого вчителя складається з окладу у розмірі 5700 гривень та додаткових надбавок близько 1900 гривень, що в сумі становить 7600 гривень. Для порівняння, середня зарплата в Україні становить 13 400 гривень, що майже у два рази більше.

Сергій Колебошин, член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, розповів, що нині тривають обговорення щодо розміру зарплати вчителів. Оптимальною сумою вважають 40 тисяч гривень.

"Цю суму я не вигадав, не взяв зі стелі. За нею - підрахунки. Але це не популістське легке рішення, адже за ним підуть і болючі, складні наслідки: сертифікація вчителів, скорочення мережі шкіл, "поріг" входу в професію - підвищення вимог до кандидатів на посаду вчителя, обмеження перебування директорів шкіл на посаді. У нас найнижча кількість годин на ставку серед країн Європи для вчителів - 18. Тож обговорюється перехід до 36 годин (це будуть не лише "горлові", а й підготовка до занять). А тому ніхто не зможе брати півтори ставки", - наголосив Колебошин.

Однак нововведення можливі лише після завершення війни.

Крім того, до 1 вересня 2024 року органи самоврядування повинні затвердити плани формування мережі шкіл, а засновники ліцеїв до 1 вересня 2027 року повинні забезпечити їх необхідним обладнанням та персоналом. Реорганізація школи в сільській місцевості можлива лише після громадського обговорення, що ускладнює процес змін.