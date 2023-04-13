Застосовуючи авіацію, терористи б'ють по цивільних об'єктах прифронтових регіонів, - Гуменюк

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Тактика ворога полягає в тому, що їхні літаки не наближаються. Вони використовують керовані бомби, у тому числі й ракети. Але ракет у них менше і ворог не може застосовувати їх так активно, як керовані авіаційні бомби", - пояснила Гуменюк.

За словами керівниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони ОК "Південь", окупанти намагаються бити по цивільних об'єктах прифронтових регіонів.

"Терористи намагаються пригнічувати прифронтові регіони, щоб місцеве населення усвідомлювало, що їм було б краще з "русскім миром". Це переконання не працює, окрім зародження стійкої протидії в душі українців. Росіяни намагаються використовувати захисні радіолокаційні засоби, щоб їхні літаки залишалися неушкодженими", - додала Гуменюк.

12 квітня російська армія вела вогонь по мирних населених пунктах Запорізької області з авіації, безпілотників, реактивних систем та артилерії

У ніч на 12 квітня російська армія гатила по Очаківській громаді на Миколаївщині, пошкоджено будинки, автівки, мережі Інтернет, газо- та електропостачання































