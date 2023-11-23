Засуджений за людожерство та чотири вбивства: Путін помилував в'язня за участь у війні з Україною
Президент Росії Володимир Путін помилував російського в'язня за участь у війні з Україною: його засудили за чотири вбивства та людожерство
Про це пише проєкт Сибір.Реалії.
Вказано, що 44-річний Денис Горін з Сахалінської області, який скоїв щонайменше чотири вбивства та у двох випадках з'їв останки своїх жертв, був спочатку завербований ПВК, а потім підписав контракт з російським міноборони, згодом президент РФ помилував його. Таким чином він став 17-м убивцею, якого помилував Путні задля участі у війні проти України.
Вказано, що у 2003 році на суді Горін зізнався, що разом зі своїм братом вбив знайомого, а опісля вони почали їсти останки жертви. За це він отримав 10 років ув'язнення. Потім чоловіка випустили з в'язниці за 3 роки до закінчення терміну нібито за зразкову поведінку. У 2010 році Горін повернувся у рідне місто та вчинив ще одне вбивство: він зарізав брата іншого ув'язненого, з яким сидів у слідчому ізоляторі. Після вбивства, згідно з матеріалами справи, він "вирішив згадати минуле, а саме зрізати з жертви м'ясо і згодом його з'їсти".
Надалі Горін разом з братом вчинив ще два убивства. Його причетність до злочину довели лише через понад п'ять років. У 2018 році суд призначив Денису Горіну за останні три вбивства 22 роки позбавлення волі в колонії особливого режиму.
24 жовтня 2023 року Горін опублікував на своїй сторінці у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" фото у в одязі кольору хакі. На фотографії можна побачити георгіївську стрічку і нашивку "Зачебурашим".
Наразі колишній ув'язнений перебуває у Южно-Сахалінську в госпіталі із серйозним пораненням.
- Раніше росЗМІ з'ясували нові імена маніяків, ґвалтівників та сатаністів, яких Путін помилував за участь у війні в Україні. Опісля вони повертаються у рідні краї, де досі живуть родичі їхніх жертв.
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