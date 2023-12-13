Затоплення столичного метро: поліція обшукує КП "Київський метрополітен" і підрозділи КМДА

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що слідчі дії проводять в рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість".

Фото: Поліція Києва

Слідство має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки.

Крім того, поліціянти мають встановити відповідальних, через дії або бездіяльність яких трапилися розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену.