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Затоплення столичного метро: поліція обшукує КП "Київський метрополітен" і підрозділи КМДА

13 грудня, 2023 середа
09:51
Кримінал Поліція обшукує "Київський метрополітен" і підрозділи КМДА

У середу, 13 грудня, поліція Києва проводить обшуки в "Київському метрополітені", "Метробуді" та структурних підрозділах міської державної адміністрації через аварію на станціях метро

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що слідчі дії проводять в рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість".

Поліція обшукує "Київський метрополітен" і підрозділи КМДА

Фото: Поліція Києва

Слідство має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки.

Крім того, поліціянти мають встановити відповідальних, через дії або бездіяльність яких трапилися розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену.

  • 8 грудня у Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація. Попередньо, ремонт триватиме 6 місяців.
  • З 13 грудня між відрізаними від іншої частини синьої гілки через аварію станціями метро "Теремки" та "Деміївська" запрацював човниковий рух поїздів.
поліція
новини Києва
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