Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України.

"Інтенсивність застосування ворожої авіації завдяки вдалим діям нашої протиповітряної оборони знижена. Зусилля зосереджуються на підтримці дій наземного угруповання і завданні ракетних ударів по об’єктах інфраструктури в глибині території України", – зазначено в повідомленні.

Упродовж 7 червня агресор не лише продовжив завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України, а також не полишає спроб встановити контроль над Сєверодонецьком.

Українські ППО 7 червня збили російську ракету у передмісті Запоріжжя

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