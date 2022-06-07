Завдяки діям української ППО знизилася інтенсивність застосування ворожої авіації, – Генштаб
Рашисти знизили інтенсивність застосування авіації
Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України.
"Інтенсивність застосування ворожої авіації завдяки вдалим діям нашої протиповітряної оборони знижена. Зусилля зосереджуються на підтримці дій наземного угруповання і завданні ракетних ударів по об’єктах інфраструктури в глибині території України", – зазначено в повідомленні.
- Упродовж 7 червня агресор не лише продовжив завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України, а також не полишає спроб встановити контроль над Сєверодонецьком.
- Українські ППО 7 червня збили російську ракету у передмісті Запоріжжя
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