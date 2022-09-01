Збірна України з пляжного футболу вийшла до чвертьфіналу відбору на Всесвітні пляжні ігри

Про це повідомляє Спортарена.

Зазначається, що у другому матчі групи С команда Миколи Костенка програла Швейцарії – 3:7. Нагадаємо, що у першому турі синьо-жовті перемогли Азербайджан (5:4).

З трьома очками в активі Україна вийшла до чвертьфіналу відбірного турніру, який відбудеться 2 вересня. Суперник синьо-жовтих у плей-оф визначиться пізніше.

У фінальний етап Всесвітніх пляжних ігор вийдуть п’ять чоловічих національних збірних із чотирьох груп.

Всесвітні пляжні ігри-2023 відбудуться у Балі (Індонезія) з 5 по 12 серпня наступного року.

Нагадаємо, український півзахисник Руслан Малиновський відхилив пропозицію французького "Марселя"

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