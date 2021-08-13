Збитки на $57 млн: поліція затримала главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" при спробі втечі з України

Про це повідомляє пресслужба поліції.



Чоловіки намагались уникнути відповідальності.



Читайте також: Розтрата бюджетних коштів на майже 15 млн грн: СБУ викрила масштабну корупційну схему

Слідчі вже повідомили про підозру керівникові корпорації та власникові кількох товариств щодо розкрадання через зловживання службовима становищем. Проводяться слідчі дії.



Читайте також: Нацполіція викрила посадовців Державної продовольчо-зернової корпорації на мільйонних розкраданнях

Готуються клопотання щодо обрання обом підозрюваним запобіжних заходів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Сума збитків становить понад $57 млн.