Збитки на $57 млн: поліція затримала главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" при спробі втечі з України
Нацполіція затримала в аеропорту "Київ" керівника Державної продовольчо-зернової корпорації та його спільника
Про це повідомляє пресслужба поліції.
Чоловіки намагались уникнути відповідальності.
Читайте також: Розтрата бюджетних коштів на майже 15 млн грн: СБУ викрила масштабну корупційну схему
Слідчі вже повідомили про підозру керівникові корпорації та власникові кількох товариств щодо розкрадання через зловживання службовима становищем. Проводяться слідчі дії.
Читайте також: Нацполіція викрила посадовців Державної продовольчо-зернової корпорації на мільйонних розкраданнях
Готуються клопотання щодо обрання обом підозрюваним запобіжних заходів.Сума збитків становить понад $57 млн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.65
Купівля 26.65Продаж 26.88
-
EUR
Купівля 31.21Продаж 31.59
- Актуальне
- Важливе