Збитки на 87 млн грн і борги на 28 мільярдів: у Зерновій держкорпорації оприлюднили фінрезультати за півроку

Про це йдеться у повідомленні проєкту "Марлін" громадської організації StateWatch.



Згідно з повідомленням, у першому півріччі 2021 року ДПЗКУ отримала чисті збитки у розмірі 87,5 млн грн проти 3,5 млрд грн збитків за перше півріччя минулого року.



У пояснювальній записці до фінансових результатів в.о. голови ДПЗКУ Андрій Власенко основною причиною збитків назвав низький рівень трейдингу. Оптовий продаж зерна держкорпорацією на зовнішньому і внутрішньому ринках склав 443 тис. тонн, що становить 52% від плану.



За даними держкорпорації, цього року пропозиції на постачання зернових були надані стратегічному партнеру ДПЗКУ китайській компанії ССЕС, яка відхилила більшість пропозицій.



Аналітики також зазначили, що загальна сума заборгованості корпорації перед різними партнерами становить 28 млрд грн.



Також зазначається, що середня заробітна плата працівника ДПЗКУ становить 9,6 тис. грн на місяць, у той час як член правління отримував 272 тис. грн на місяць.

Згідно зі звітом, Власенко у першому півріччі цього року в середньому отримував 423,6 тис грн на місяць, що в 44 рази є більшим за винагороду простого працівника.

Нагадаємо. Нацполіція 10 серпня викрила посадовців ДПЗКУ на мільйонних розкраданнях і зловживанні службовим становищем.

Міністерство економіки заявило про створення робочої групи для трансформації Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ) у прозору та ефективну компанію.

ДПЗКУ - національний оператор зернового ринку України, що надає послуги в сфері зберігання, переробки, перевалки та експорту зернових. Корпорація позиціонує себе на ринку як найпотужніша державна вертикально-інтегрована компанія в аграрному секторі економіки країни. Управління ДПЗКУ здійснює Міністерство економіки.