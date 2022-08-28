Збройні Сили України зупинили просування російських військових біля п’ятьох сіл на Харківщині й Донеччині

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у неділю, 28 серпня.

На Харківському напрямку окупанти здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії по Харкову та завдали авіаударів біля Рубіжного.

Здійснили спробу покращення тактичного положення неподалік Світличного, але "успіху не мали, відійшли".

На Слов’янському напрямку відбувалися ворожі обстріли поблизу Довгенького, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Карнаухівки.

Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися в районі Богородичного, але "зазнав втрат та відкинутий назад".

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Бахмут, Весела Долина, Соледар, Майорськ та Роздолівка.

Сили оборони України відбили наступ окупантів біля Веселої Долини.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив невдалу спробу наступу у районі Первомайського, але зазнав втрат та відійшов.

На Новопавлівському напрямку противник продовжував обстріли біля Вугледара, Богоявленки, Великої Новосілки та Новомихайлівки. Намагався покращити тактичне положення неподалік Павлівки, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Гуляйполя, Гуляйпільського, Кам’янського, Бурлацького, Времівки та Червоного, а також завдав авіаційних ударів поблизу Полтавки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли з наявних видів озброєння в районах населених пунктів Миколаїв, Лупареве, Степова Долина, Посад-Покровське, Широке, Партизанське, Киселівка, Велике Артакове, Андріївка, Ольгине, Князівка, Тополине, Мирне, Квітневе, Веселий Кут та Лозове.

Ударів авіації зазнали території біля Андріївки та Олександрівки.

Ввечері у суботу, 27 серпня 2022 року, російські окупанти вдарили касетним "ураганом" по промзоні Харкова.

Вранці 28 серпня ворожі війська обстріляли з ракетних систем залпового вогню місто Оріхів у Запорізькій області.

Збройні сили України нанесли удар 28 серпня по російському штабу, який окупанти розташували на заводі "Сокіл" у Новій Каховці.

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