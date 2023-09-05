Зелена комета Нішимура наближається до Сонця: як побачити її з Землі

Про це пише IFL Science.

Зазначається, що чим ближча комета до Сонця, тим яскравішою вона стає, що робить її помітною у небі. Нішимура знову наблизиться до нашого Сонця лише через 400 років - у 2431 році.

Наступного тижня, 12 вересня, комета пролетить неподалік від нашої планети на безпечній відстані 125,4 млн км - це майже 84% відстані між Землею та Сонцем. Раніше астрономи вважали, що її можна буде легко побачити неозброєним оком, проте потім уточнили, що все-таки необхідний бінокль.

Наближаючись до Сонця, комета стає все більш непомітною вдень, через яскраве світло нашої зірки, тому за нею краще спостерігати або до, або після заходу Сонця.

Зараз комета з'являється рано вранці на сході. Зокрема, її можна побачити між сузір'ями Рака і Лева. За орієнтир можна використовувати Венеру, комета буде трохи вище зліва у вигляді зеленої точки. Окрім того, зазначається, що після заходу сонця комету побачити буде вже важче.

Комета була відкрита японським астрономом-любителем Хідео Нішимурою і отримала офіційну назву C/2023 P1 (Нішимура). Це третя комета, відкрита вченим. Перші дві - C/1994 N1 (Накамура-Нішимура-Махгольц) і C/2021 O1 (Нішимура).