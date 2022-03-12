Зеленський: громадам компенсують оплату комуналки при розміщенні людей, гроші на забезпечення переселенців спрямують щонайменше до 10 областей

Глава держави повідомив про це у своєму відеозверненні.



Він заявив, що для підтримки тих українських громад, які приймають наших переселенців з районів бойових дій Уряд ухвалив рішення про компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг при розміщенні людей. За попередньою оцінкою, громади мінімум десяти областей України отримають конкретні гроші від центральної влади, щоб переселенці були забезпечені усім.

Нагадаємо, Зеленський закликав Верховну Раду скасувати податок та акциз на бензин і дизель. Спікер парламенту Руслан Стефанчук вже готує засідання з цього приводу.

Також президент заявив, що українці мають надзвичайних успіх у протистоянні агресору, але країна не має права знижувати інтенсивність оборони, як би складно це не було.