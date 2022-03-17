Зеленський - найбільш впливовий у світі лобіст, а санкції проти Росії повинні бути жорсткішими, - Дубовик
Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик вважає, що президент України Зеленський є зараз найбільш впливовим лобістом у світі, а санкції проти Росії повинні бути жорсткішими, аби кожен росіянин їх відчув
Експерт розповів про це в етері Еспресо.TV.
"Цілком імовірно, що президент Росії Путін живе в ізольованому світі, що йому не доповідають про певні речі, в тому числі і щодо військової кампанії в Україні. Але ймовірно, що Путін знає, що президент США Джо Байден назвав його злочинцем проти людяності, адже Кремль реагував на цю заяву", - зазначив Дубовик.
Експерт також додав, що вчорашнє звернення президента України Володимира Зеленського до американського Конгресу є унікальним, адже вперше в історії палата представників і сенат зібралися разом, аби послухати іноземного лідера через відео-звʼязок.
"В експертному середовищі уже називають Зеленського найбільш впливовим лобістом у світі. Якщо президент України каже, що треба щось зробити, то мільйони людей у світі це підхоплюють, розвивають і тиснуть на уряди своїх країн. Шанси вирішення питання закритого неба над Україною мінімальні, але вже бачимо шалену нову порцію фінансової допомоги на зброю, і вже зброя йде в нашу країну. І також в Україну вже надходять нові протиповітряні комплекси. Тиск на Росію дуже важливий і кожного дня він має посилюватися. Не можна покарати лише Кремль, щоб звичайні росіяни не потерпали. Ні, зараз потрібні такі санкції, шокові, системні і жорсткі, щоби самі росіяни відчули", - зауважив Дубовик.
- Нагадаємо, аналітик Стокгольмського центру вивчення Східної Європи Андреас Умланд вважає, що санкції на всі енергоносії РФ змогли б повністю зупинити фінансування війни проти України для Путіна.
- 15 березня ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії.
- В рамках четвертого пакету санкцій ЄС посилив обмежувальні заходи проти осіб та установ у РФ, що були причетними до злочинних дій російської влади.
- Санкції, які країни Заходу вводять проти Росії за її вторгнення на територію України, серйозно б'ють по економіці агресора - зовнішній борг РФ і її компаній досягає приблизно 150 млрд дол.
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