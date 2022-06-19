Зеленський попередив про посилення ворожої активності напередодні відповіді Європейської ради

Про це президент повідомив під час вечірнього відеозвернення.

За його словами, від завтра, 20 червня, для України розпочнеться історичний тиждень, коли державі можуть надати статус кандидатства до ЄС, тому, ймовірно, Росія посилить ворожу активність.

"Очевидно, що варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально – показово. Саме цього тижня. І не тільки проти України, а й проти інших країн Європи. Ми готуємося. Ми готові. Попереджаємо партнерів", - сказав Зеленський.

Президент сказав, що позивне рішення для України відповідає інтересам усієї Європи.

"Вже маємо позитивне рішення Єврокомісії, і наприкінці нового тижня буде відповідь Європейської ради. Я думаю, для всіх очевидно, що від 1991 року було небагато настільки доленосних рішень для України, як очікуємо ми зараз. І я впевнений, що інтересам усієї Європи відповідає тільки позитивне рішення", - додав президент.



Зеленський також повідомив про нові звернення, зокрема й до європейців. Та зазначив, що вкотре говоритиме про європейську перспективу для України, щоб зібрати для нових прихильників.

17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Також такий статус надано і Молдові. Грузії надали лише "європейську перспективу".

19 червня Верховна Рада звернулася до країн ЄС та її інституцій підтримати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що отримання статусу кандидата у члени ЄС надасть Україні шість переваг.

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