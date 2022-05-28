Зеленський - прем'єру Нідерландів: якщо ви вважаєте, що нам немає місця в ЄС, то ви маєте сказати це прямо та чітко
Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте має пояснити позицію щодо вступу України до Євросоюзу
Про це він сказав в інтерв'ю Nieuwsuur, повідомляє Укрінформ.
"Я сказав йому дуже відверто, що якщо ви вважаєте, що нам немає місця в ЄС, то ви маєте сказати це прямо та чітко", - сказав президент.
На його думку, Україна готова вступити до ЄС.
"Ми повинні і хочемо впроваджувати необхідні для цього реформи", - наголосив Зеленський.
За його словами, низка країн ЄС, які виступають проти прискореного членства, однією з причин називають корупцію, адже згідно зі статистикою, Україна посідає 122-ге місце в рейтингу найменш корумпованих країн.
Зеленський порівняв це з тим, що РФ стверджує, що ми нацисти, і вони базуються на "офіційних повідомленнях".
- Прем'єр-міністр Нідерландів висловив сумнів, що Україна у червні 2022 року отримає статус кандидата на вступ до Євросоюзу.
- Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву прем'єра Нідерландів Марка Рютте про те, що Україна навряд чи скоро отримає статус кандидата на вступ до ЄС, і про несправедливість стосовно країн Західних Балкан.
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