Зеленський - прем'єру Нідерландів: якщо ви вважаєте, що нам немає місця в ЄС, то ви маєте сказати це прямо та чітко

Про це він сказав в інтерв'ю Nieuwsuur, повідомляє Укрінформ.

"Я сказав йому дуже відверто, що якщо ви вважаєте, що нам немає місця в ЄС, то ви маєте сказати це прямо та чітко", - сказав президент.

На його думку, Україна готова вступити до ЄС.

"Ми повинні і хочемо впроваджувати необхідні для цього реформи", - наголосив Зеленський.

За його словами, низка країн ЄС, які виступають проти прискореного членства, однією з причин називають корупцію, адже згідно зі статистикою, Україна посідає 122-ге місце в рейтингу найменш корумпованих країн.

Зеленський порівняв це з тим, що РФ стверджує, що ми нацисти, і вони базуються на "офіційних повідомленнях".

Прем'єр-міністр Нідерландів висловив сумнів, що Україна у червні 2022 року отримає статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву прем'єра Нідерландів Марка Рютте про те, що Україна навряд чи скоро отримає статус кандидата на вступ до ЄС, і про несправедливість стосовно країн Західних Балкан.