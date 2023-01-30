Президент України Володимир Зеленський повідомив у telegram, що 30 січня, в межах шефства з відновлення, яке Данія взяла над Миколаєвом, він, разом із прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, відвідав Миколаївський морський торговельний порт.



"Оглянули резервуари для зберігання олії, зруйновані внаслідок атак ворожих ракет і безпілотників", - йдеться у дописі.

Раніше пресслужба офісу президента України повідомила, що Зеленський на Миколаївщині провів нараду щодо ситуації у регіоні.

Стало відомо, що під час робочої поїздки на Миколаївщину президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом регіону та обласного центру, командуванням ОУВ "Херсон", а також очільниками силових відомств Миколаївської області.

Зазначається, що учасники обговорили оперативну ситуацію на півдні України, наслідки ракетних і дронових атак з боку Росії.

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Пресслужба додає, що у цьому контексті було розглянуто питання поточного стану енергетичної інфраструктури регіону, засобів її захисту й темпів відновлення.

"Також ішлося про відбудову закладів освіти Миколаївщини. Крім того, учасники наради обговорили питання коротко- й довгострокового відновлення економіки області та створення робочих місць", - йдеться у дописі.

Також у telegram глави держави повідомляється про візит Зеленського разом із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен до поранених українських захисників в одному зі шпиталів Миколаєва.

"Важливо, щоб наші воїни змогли пройти не лише фізичну, але й психологічну реабілітацію. Велика подяка всім медичним працівникам, які оберігають здоров’я наших захисників. Бажаю якнайшвидшого одужання!", - зазначається у дописі.

У неділю, 29 січня, Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача де заслухав інформацію розвідки щодо ймовірних дій ворога на найближчий період.