Зеленський вперше в історії двосторонніх відносин здійснив переговори з президентом Гвінеї-Бісау

Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.

"Відбулися перші в історії наших двосторонніх відносин переговори з Президентом Гвінеї-Бісау. Я зазначив, що Україна готова бути гарантом продовольчої безпеки для африканських країн. Обговорили підтримку нашої держави в міжнародних організаціях", - сказав Зеленський.

Також президент мав зустріч з представниками африканських ЗМІ – з Нігерії, Південної Африки, Кенії та Гани.

"Африканські країни можуть дуже серйозно постраждати через спровоковану Росією дестабілізацію світових ринків і глобальних відносин, зокрема через продовольчу кризу. І при цьому в Африці є дефіцит правдивої інформації про російську війну проти нашої держави та профіцит російської пропаганди. Зробимо все, щоб змінити цей баланс", - сказав він.

Зеленський додав, що завтра, 5 серпня, відбудуться нові переговори з лідером африканської країни.

20 червня президент України запросив представників Африканського Союзу відвідати нашу державу, щоб поновити зв’язки на двосторонньому рівні, а також запропонував почати підготовку до політико-економічної конференції "Україна – Африка".

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