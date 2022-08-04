Зеленський вперше в історії двосторонніх відносин здійснив переговори з президентом Гвінеї-Бісау
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 4 серпня, обговорив із президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало підтримку України, зокрема у міжнародних організаціях
Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.
"Відбулися перші в історії наших двосторонніх відносин переговори з Президентом Гвінеї-Бісау. Я зазначив, що Україна готова бути гарантом продовольчої безпеки для африканських країн. Обговорили підтримку нашої держави в міжнародних організаціях", - сказав Зеленський.
Також президент мав зустріч з представниками африканських ЗМІ – з Нігерії, Південної Африки, Кенії та Гани.
"Африканські країни можуть дуже серйозно постраждати через спровоковану Росією дестабілізацію світових ринків і глобальних відносин, зокрема через продовольчу кризу. І при цьому в Африці є дефіцит правдивої інформації про російську війну проти нашої держави та профіцит російської пропаганди. Зробимо все, щоб змінити цей баланс", - сказав він.
Зеленський додав, що завтра, 5 серпня, відбудуться нові переговори з лідером африканської країни.
- 20 червня президент України запросив представників Африканського Союзу відвідати нашу державу, щоб поновити зв’язки на двосторонньому рівні, а також запропонував почати підготовку до політико-економічної конференції "Україна – Африка".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.26
Купівля 38.26Продаж 39.3
-
EUR
Купівля 38.5Продаж 39.72
- Актуальне
- Важливе