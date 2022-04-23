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Зеленський: Я не вважаю, що сьогодні у світі адекватна людина може використати ядерну зброю

23 квітня, 2022 субота
21:40
Новини

Володимир Зеленський під час пресконференції 23 квітня сказав, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо керівництво остаточно втратить зв'язок з реальністю

Трансляцію пресконференції забезпечило Суспільне мовлення.

"Я не вважаю, що сьогодні у світі адекватна людина може використати ядерну зброю. Я вважаю, що це може бути використання тією чи іншою людиною не коли вона загнена у кут, а коли вона втратила зв'язок з реальністю, зі здоровим глуздом. Я вважаю, по іншому оцінити використання ядерної зброї не можна. Я не вважаю, що це випадковість і тому, якщо керівництво РФ не втратить повністю зв'язок з реальністю і адекватність, вони не зможуть у не будуть використовувати ядерну зброю", - сказав президент.

Він додав, що не виключає можливості застосування ядерної зброї.

"Чи може це бути з бору РФ? Може. Чи вірю я в це? Вірити в такі речі не хочеться, скажу вам відверто",- додав Зеленський.

Також президент зазначив, що при наявності ядерної зброї у нас, Україна б її не застосувала, але це б мінімізувало ризики початку війни з боку Росії.

"Якщо б у нас була ядерна зброя, Україні її б ніколи не використовувала. Це неможливо. Тому що ми абсолютно адекватні люди. Будь-якого керівника нашої держави, який би подумав, так пальчиком тягнувся б до тієї кнопки, його б знесла наша держава, наше суспільство. Я був би першим серед цих людей. Єдине, що є несправедливим, в тому що, так як ці люди, які в принципі глибоко в душі спроможні зробити такі нелюдські кроки, то вони думають, що і інші можуть таке зробити. Тому якщо у нас була ядерна зброя, я думаю, що ризики щодо початку війни з боку Росії були б мінімізовані", - додав президент.
 

 
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Володимир Зеленський
війна з Росією
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