Зеленський: Я не вважаю, що сьогодні у світі адекватна людина може використати ядерну зброю

Трансляцію пресконференції забезпечило Суспільне мовлення.



"Я не вважаю, що сьогодні у світі адекватна людина може використати ядерну зброю. Я вважаю, що це може бути використання тією чи іншою людиною не коли вона загнена у кут, а коли вона втратила зв'язок з реальністю, зі здоровим глуздом. Я вважаю, по іншому оцінити використання ядерної зброї не можна. Я не вважаю, що це випадковість і тому, якщо керівництво РФ не втратить повністю зв'язок з реальністю і адекватність, вони не зможуть у не будуть використовувати ядерну зброю", - сказав президент.



Він додав, що не виключає можливості застосування ядерної зброї.



"Чи може це бути з бору РФ? Може. Чи вірю я в це? Вірити в такі речі не хочеться, скажу вам відверто",- додав Зеленський.



Також президент зазначив, що при наявності ядерної зброї у нас, Україна б її не застосувала, але це б мінімізувало ризики початку війни з боку Росії.



"Якщо б у нас була ядерна зброя, Україні її б ніколи не використовувала. Це неможливо. Тому що ми абсолютно адекватні люди. Будь-якого керівника нашої держави, який би подумав, так пальчиком тягнувся б до тієї кнопки, його б знесла наша держава, наше суспільство. Я був би першим серед цих людей. Єдине, що є несправедливим, в тому що, так як ці люди, які в принципі глибоко в душі спроможні зробити такі нелюдські кроки, то вони думають, що і інші можуть таке зробити. Тому якщо у нас була ядерна зброя, я думаю, що ризики щодо початку війни з боку Росії були б мінімізовані", - додав президент.



Зеленський заявив, що мусить зустрічатися з Путіним для дипломатичного вирішення війни, і висловив упевненість у суді над воєнними злочинцями РФ.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що до Грузії повернуть українського посла. Коли Україна відчуватиме підтримку від політичних лідерів країни.

Також він застеріг РФ від підготовки та проведення так званих референдумів щодо створення "народних республік" у тимчасово окупованих районах.

Володимир Зеленський назвав неможливою деблокаду Маріуполя.