Зеленський: Я не вважаю, що сьогодні у світі адекватна людина може використати ядерну зброю
Володимир Зеленський під час пресконференції 23 квітня сказав, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо керівництво остаточно втратить зв'язок з реальністю
Трансляцію пресконференції забезпечило Суспільне мовлення.
"Я не вважаю, що сьогодні у світі адекватна людина може використати ядерну зброю. Я вважаю, що це може бути використання тією чи іншою людиною не коли вона загнена у кут, а коли вона втратила зв'язок з реальністю, зі здоровим глуздом. Я вважаю, по іншому оцінити використання ядерної зброї не можна. Я не вважаю, що це випадковість і тому, якщо керівництво РФ не втратить повністю зв'язок з реальністю і адекватність, вони не зможуть у не будуть використовувати ядерну зброю", - сказав президент.
Він додав, що не виключає можливості застосування ядерної зброї.
"Чи може це бути з бору РФ? Може. Чи вірю я в це? Вірити в такі речі не хочеться, скажу вам відверто",- додав Зеленський.
Також президент зазначив, що при наявності ядерної зброї у нас, Україна б її не застосувала, але це б мінімізувало ризики початку війни з боку Росії.
"Якщо б у нас була ядерна зброя, Україні її б ніколи не використовувала. Це неможливо. Тому що ми абсолютно адекватні люди. Будь-якого керівника нашої держави, який би подумав, так пальчиком тягнувся б до тієї кнопки, його б знесла наша держава, наше суспільство. Я був би першим серед цих людей. Єдине, що є несправедливим, в тому що, так як ці люди, які в принципі глибоко в душі спроможні зробити такі нелюдські кроки, то вони думають, що і інші можуть таке зробити. Тому якщо у нас була ядерна зброя, я думаю, що ризики щодо початку війни з боку Росії були б мінімізовані", - додав президент.
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- Президент Володимир Зеленський запевнив, що до Грузії повернуть українського посла. Коли Україна відчуватиме підтримку від політичних лідерів країни.
- Також він застеріг РФ від підготовки та проведення так званих референдумів щодо створення "народних республік" у тимчасово окупованих районах.
- Володимир Зеленський назвав неможливою деблокаду Маріуполя.
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