Зеленський з Мішелем обговорили санкції проти РФ для запобігання подальшій агресії щодо України
Президент Володимир Зеленський провів перемовини з очільником Європейської ради Шарлем Мішелем.
Про це повідомила пресслужба ОПУ.
"Основну увагу під час розмови було приділено координації міжнародних політико-дипломатичних зусиль з метою деескалації безпекової ситуації", - йдеться у повідомленні.
Зеленський відзначив, що для України важливим є збереження єдності усіх країн – членів ЄС щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.
"Україна не піддаватиметься на провокації, натомість разом зі своїми партнерами зберігатиме спокій та витримку", - йдеться у заяві.
Співрозмовники також обговорили питання підготовки ЄС широкого пакету превентивних економічних, політичних та безпекових санкцій, які змогли б стримати потенційну подальшу ескалацію.
Зеленський наголосив на необхідності забезпечення розвитку вітчизняної економіки в умовах безпекової ситуації.
"Він подякував Євросоюзу за своєчасне рішення щодо виділення макрофінансової допомоги в обсязі 1,2 млрд євро", - йдеться у повідомленні.
Лідери скоординували позиції щодо подальшого діалогу між Україною та ЄС на 2022 рік.
"Найближчим часом буде визначено дату чергового, 24-го саміту Україна – ЄС. А вже в середині цього року за участю керівництва Єврокомісії, міжнародних партнерів, а також європейського та міжнародного бізнесу в Києві відбудеться енергетичний бізнес-форум з метою спільного обговорення ризиків для енергетичної безпеки всієї Європи", - підсумували в ОПУ.
- Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС солідарний із Україною, і у разі посилення агресії РФ проти Москви будуть застосовані масштабні санкції.
- Голова МЗС Данії заявив, що у разі нового російського вторгнення в Україну Євросоюз готовий ввести проти Москви "всеосяжні, небачені раніше" економічні санкції.
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