Зеленський з Мішелем обговорили санкції проти РФ для запобігання подальшій агресії щодо України

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

"Основну увагу під час розмови було приділено координації міжнародних політико-дипломатичних зусиль з метою деескалації безпекової ситуації", - йдеться у повідомленні.

Зеленський відзначив, що для України важливим є збереження єдності усіх країн – членів ЄС щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.



"Україна не піддаватиметься на провокації, натомість разом зі своїми партнерами зберігатиме спокій та витримку", - йдеться у заяві.



Співрозмовники також обговорили питання підготовки ЄС широкого пакету превентивних економічних, політичних та безпекових санкцій, які змогли б стримати потенційну подальшу ескалацію.

Зеленський наголосив на необхідності забезпечення розвитку вітчизняної економіки в умовах безпекової ситуації.



"Він подякував Євросоюзу за своєчасне рішення щодо виділення макрофінансової допомоги в обсязі 1,2 млрд євро", - йдеться у повідомленні.

Лідери скоординували позиції щодо подальшого діалогу між Україною та ЄС на 2022 рік.



"Найближчим часом буде визначено дату чергового, 24-го саміту Україна – ЄС. А вже в середині цього року за участю керівництва Єврокомісії, міжнародних партнерів, а також європейського та міжнародного бізнесу в Києві відбудеться енергетичний бізнес-форум з метою спільного обговорення ризиків для енергетичної безпеки всієї Європи", - підсумували в ОПУ.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС солідарний із Україною, і у разі посилення агресії РФ проти Москви будуть застосовані масштабні санкції.

Голова МЗС Данії заявив, що у разі нового російського вторгнення в Україну Євросоюз готовий ввести проти Москви "всеосяжні, небачені раніше" економічні санкції.