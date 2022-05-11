Про це повідомило командування ДШВ в телеграмі.

"Сьогодні 11 травня, на Харківщині, підрозділом протиповітряної оброни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК “Перун” був збитий російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52", - ідеться в заяві.

У квітні українські десантники також збили Ка-52 на Харківщині.

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