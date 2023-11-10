Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Життя під блакитною клейонкою
OPINION

Життя під блакитною клейонкою

Тетяна Чорновол
10 листопада, 2023 п'ятниця
16:05
Погляд Тетяна Чорновол

У нас в тилу — десятками відновлюються мости. Всі. Без розбору: треба, не треба. Бо дорого, є можливість вкрасти

Зараз в селах, по яких прокотилася війна і зняла шифер з дахів, люди укривають їх блакитною клейонкою. Не існує державної програми перекриття дахів. Зате пачками відновлюються мости, які особливо не потрібні, зате дорого і багато.

Коли я була депутатом часто їздила в АТО. Пам’ятаю, у напрямку Сіверськодонецька багато мостів лежало в руїнах. Якось всі обходилися без них, об’їжджали, зрештою, не велика була активність в прифронтовій зоні. Навіть під великим Слов’янськом країна без проблем, без жодних незручностей, багато років користувалися понтонним мостом. Не було коштів в бюджеті на відновлення мостів. Були важливіші інші витрати. Наприклад, у селах, в благеньких хатах в цей час з’явилося багато білих склопакетів — працювала державна програма енергоощадження…

Як бачите, зараз все навпаки. Що краще?

Влада блакитної клейонки.

Працюю я на одній ділянці фронту, не буду називати якій, та на власні очі бачу, як у нас в тилу — десятками відновлюються мости. Всі. Без розбору: треба, не треба. В одному селі, де є брід, підсипаний і цілком проїзний, зразу після відступу ворога, було зроблено чудовий тимчасовий міст. Не минуло й року і поряд побудували монументальний величезний бетонний міст. Пікантність ситуації в тому, що дороги на тому березі немає і ніколи не було — там грунтовка. Тому міст в нікуди.

Читайте також: Благодатний вогонь на базарі не сходить

Так, на тому березі невеличке село на п'ять зруйнованих хат, але вище по течі відновлений ще один міст, ще помпезніший, до біса дорогий, і це лише за 2 км від попереднього мосту. І так по всій річечці "скочу-перескочу". Бетонні нові мости, а доріг не має грунтовки. Навіщо це марнотратство? І це недалеко від фронту, а що як знову висаджувати в повітря доведеться?

У тому селі, що я згадувала міст, це останнє, що було потрібно громаді. Сільрада в руїнах, школа в руїнах, амбулаторія в руїнах, церква в руїнах, цілих хат — жодної. То був укріпрайон ворога і цим все сказано. Коли ми звільнили село, я навіть не думала, що люди повернуться. Не було куди.

Яким же було моє здивування, коли за місяць, а це була осінь, село ожило. Люди раділи, коли на обійсті залишалося хоч щось з цілими стінами, не біда, що без даху… Не стало хати, селилися в літній кухні. Половили своїх корів і телят, що пів року бродили посадками. Велика рогата худоба виявилася єдиним їх активом. Бичків здавали на м'ясо — купували гвіздки та дахову плівку. Цією блакитною клейонкою скоро покрилося все село. Дахи, де злетів шифер, покривали синьою плівкою, вікна зашивали плівкою. Розбирали трощу на подвір'ях. Цеглу в одну купку, шифер в іншу купку, скло в третю. Пізні хризантеми були скопані, посічені осколками дерева випиляні й спалені, якось стало навіть гарненько. Їхала через те село раділа: блакитна клейонка на дахах викликала щастя, як символ жаги до життя, бо ожило потрощене спалене війною село.

Читайте також: Країна звичайних людей і "состоятєльних господ"

Але тепер та сама картина викликає біль, безпорадність, образу за людей. За рік нічого не змінилося, рідко, хто перекрив дах, не має у людей грошей, вони надалі живуть під блакитною клейонкою.

Зате в селі великий помпезний міст з бетону… на той берег, де не має асфальтованої дороги. Дорого і багато. А ви розумієте, що за ціну цього одного мосту можна було профінансувати державну програму перекриття дахів не лише в цьому селі, а в усіх селах по течії цієї річки.

І все що треба було — забезпечити людей єврошифером, вони самі його покладуть…Якщо в часи АТО знайшлися кошти на програму склопакетів, і ця програма якісно змінила села по всій країні, чому зараз не запущено програму допомоги людям для ремонту дахів?

Це і виробництво, і робочі місця, і податки, і, зрештою, вимушена, але така очікувана зміна зовнішнього виду наших сіл. Навіть благенький будиночок без того совкового страшного шиферу буде виглядати затишним….Люди зроблять, перекриють, тільки треба, щоб їм з матеріалами держава помогла…Такі програми — це просто. Не треба особливого професіоналізму менеджменту країни.

Тому хати під блакитною клейонкою — маркер безпорадності, тупості, злодійкуватості влади. І це при тому, що 2014 році Захід гроші не давав, зараз дає… Але примітивні істоти при владі засвоїли, що на мостах легше вкрасти… Але ми з цим живемо, і нам з цим жити…під блакитною клейонкою.

Джерело

Про авторку. Тетяна Чорновол, журналістка, народна депутатка України VIII скликання, воїн ЗСУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Економіка
Україна
корупція в Україні
Війна з Росією
відбудова України
деокупація України
Читайте також:
Прапор США
10 листопада, 2023 п'ятниця
США продовжать допомагати Україні, проте пакети будуть менші, - Пентагон
10 листопада, 2023 п'ятниця
Українські військові перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка на Херсонщині, - ISW
Торнадо-С
9 листопада, 2023 четвер
Defence Express: Росія підтягнула рідкісні системи до Авдіївки
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.7
  • EUR
    Купівля 39.51
    Продаж 40.42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
10 листопада
16:15
наслідки російського обстрілу, місто Берислав (Херсонщина)
Росіяни обстріляли два населені пункти Херсонщини: поранено трьох жінок
16:05
Ексклюзив
Депутат міськради Маріуполя Забавін назвав імовірну причину вибуху в центрі міста
15:54
Ексклюзив
Авдіївка
"Гул над Авдіївкою не стихає": військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв про активність ворога на Донеччині
15:39
Сі Цзіньпін та Джозеф Байден
Байден і Сі Цзіньпін зустрінуться 15 листопада, - Білий дім
15:36
Окупанти вранці атакували дронами Нікополь
РФ атакувала Нікополь дронами: загинула жінка, є поранений
15:10
Ексклюзив
на фото: вибух у Криму
Два катери РФ перетворилися на купу брухту: Селезньов про нічні вибухи в Криму
15:10
Богдан Єрмохін
Україна домовилася про повернення з РФ неповнолітнього маріупольця, якого окупанти викрали і призвали в армію, - Лубінець
15:07
Михайло Подоляк
Вимоги Єврокомісії щодо медіа: в ОП заявили, що не бачать підстав закривати телемарафон
14:50
В Україні готують до друку книжку "Бахмут" Мирослава Лаюка
14:42
Мавка
Українська "Мавка" стартувала у кінопрокаті Словенії
14:24
Binance
Криптобіржа Binance, яка оголосила про вихід з РФ, припинить обслуговувати депозити у рублях
14:13
сектор Гази
ЦАХАЛ оголосив 6-годинну гуманітарну паузу для евакуаційного коридору з Гази
14:12
ЗСУ
Навчання у Великій Британії завершили 30 тис. українських військових, – Сунак
14:03
OPINION
Богдан Данилишин
Найбільшим донором грантової підтримки України залишаються США
14:02
Нестор Шуфрич
Нардепу Шуфричу продовжили арешт до 15 грудня
13:51
окупанти рф
Допоміг колонам окупантів дістатись Київщини по території Сумської області: до 15 років за ґратами засуджено агента РФ
13:50
Оновлено
Маріуполь вибух
Радник мера Маріуполя повідомив про підірване авто так званого поліціанта. Окупанти кажуть, нібито автівка згоріла "через несправність"
13:46
Єнс Столтенберг
Генсек НАТО про війну в Україні: "Маємо бути готовими до довгострокової перспективи"
13:41
Наводила ракети на "зерновий коридор": СБУ оголосила підозру жительці Одещини
13:31
До суду передали справу генерал-майора РФ, який катував військових і цивільних у Гостомелі
13:22
До річниці деокупації Херсона НБУ випустив пам'ятну монету "Антонівський міст"
13:13
Нова пошта відкрила перше відділення в Угорщині
13:10
Партнерський матеріал
Ключовий момент: як Іспанію накрили "горшком”
13:05
Херсонщина
Армія РФ зранку обстріляла з артилерії селище Кіндійка на Херсонщині: загинув чоловік
13:01
Митрополит Чернівецький та Буковинський Мелетій
Фірма Новинського, імовірно, оплачує УПЦ МП лобіста, який просуває її інтереси у США за $1,400/год
12:57
Оновлено
Літак Ан-2
Літак Ан-2, який зник на Чукотці в РФ, знайшовся: на борту є поранені
12:55
Ексклюзив
Віктор Орбан
Угорщина має власний грошовий інтерес і сприймає Україну як конкурента: Інститут світової політики щодо блокування допомоги ЄС Києву
12:20
Ексклюзив
Керч. 4 листопада 2023 року
Не ATACMS 100%: експерт з авіації розказав, чим ЗСУ завдають ударів по військових об'єктах у Криму
12:09
В Україні планують запустити виноградарсько-виноробний реєстр для контролю якості продукції
12:07
Учасники дискусії про героїв на Lviv BookForum
Сучасні герої та як із ними жити: що про це думають Померанцев, Кебуладзе і Антонюк
12:03
Оновлено
У Житомирі чоловік побив працівника військкомату. У ТЦК відреагували
12:02
OPINION
Віктор Андрусів
Відмова від виборів: несподіваний аспект
11:57
МіГ-31 К
У Повітряних силах заявили, що окупанти не тримають у Криму носії "кинджалів"
11:31
Чорне море
Причиною удару по цивільному судну в Чорному морі могла стати невдала техніка застосування зброї пілотом РФ, - розвідка Британії
11:29
відключення електроенергії
Через обстріли на півдні України відключалися ЛЕП і дві вітрові електростанції: ситуація в енергосистемі станом на 10 листопада
11:20
Віктор Орбан
"Чітка позиція Угорщини": Орбан заявив, що ЄС не має починати з Україною переговори про вступ
11:18
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чому все менше українців хочуть мобілізуватися, коли Канада передасть російський літак Києву. Акценти світових ЗМІ 10 листопада
11:05
ЄС
Як Україна, Молдова та Грузія наближаються до членства у ЄС. Аналітика КБФ
11:01
на фото Ігор Коломойський у суді
Суд залишив запобіжний захід Коломойському без змін
11:00
Думками навиворіт 2
Вийшов український трейлер фільму Pixar "Думками навиворіт 2". Прем'єру заплановано на червень 2024-го
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV