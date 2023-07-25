Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму Twitter.

"Ми підтвердили наше міцне партнерство та обговорили спільну підтримку України та глобальної продовольчої безпеки. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження співпраці з безпеки Чорного моря", - написав Блінкен.

Міністр зовнішніх справ Румунії Лумініца Одобеска зазначила, що розмова з Держсекретарем США стосувалась зміцнення стратегічного партнерства обох країн, безпеки Чорноморського регіону та підтримки потенціалу експорту зерна з України.