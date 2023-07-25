Зміцнення стратегічного партнерства та спільна підтримка України: Блінкен та очільник МЗС Румунії обговорили продовольчу безпеку
Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив питання продовольчої безпеки через обстріли Росією українських портів із главою МЗС Румунії Лумініцею Одобеску
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму Twitter.
"Ми підтвердили наше міцне партнерство та обговорили спільну підтримку України та глобальної продовольчої безпеки. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження співпраці з безпеки Чорного моря", - написав Блінкен.
Міністр зовнішніх справ Румунії Лумініца Одобеска зазначила, що розмова з Держсекретарем США стосувалась зміцнення стратегічного партнерства обох країн, безпеки Чорноморського регіону та підтримки потенціалу експорту зерна з України.
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