Знищили свободу слова у своїй державі, а тепер намагаються зруйнувати сусідню, - Зеленський про інтерв’ю російським ЗМІ та реакцію влади РФ

Про це розповів Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV

"Сьогодні той день, коли вкотре переконуюсь на скільки ми далеко від рівня РФ. Уявіть собі, вони там у Москві переполошились через моє інтерв'ю російським журналістам, тим з них, хто може дозволити собі говорити правду. Коли вони вже готувались його опублікувати, російське цензурне відомство вийшло з погрозами. Так і написали: вимагають відмовитись від публікації розмови. Це було б смішно, якби не було так трагічно. Знищили свободу слова у своїй державі, а тепер намагаються зруйнувати сусідню. Зображають себе глобальним гравцем, а самі бояться короткої розмови з кількома журналістами", - зазначив президент.

Але якщо така реакція – значить все правильно ми робимо. Значить вони нервують. Значить побачили, що у їх громадян виникає дедалі більше запитань до стану справ у їхній державі.

"Максимальний контраст – розмова з українськими телевізійниками. Провів зум-конференцію з майже 500 медійниками, які створюють телемарафон. Хоч ми і були обмежені в часі, проте доволі ґрунтовно поговорили", - додав глава держави.

Нагадаємо, сьогодні, 27 березня, російські журналісти з YouTube-каналу "Зыгарь", телеканалу "Дождь", порталу "Медуза" та видань "Коммерсантъ" і "Новая Газета" взяли інтерв'ю у Володимира Зеленського.

Роскомнагляд вимагав від російських ЗМІ не публікувати його.

А прокуратура Росії пригрозила "принциповою правовою оцінкою" щодо цих ЗМІ.

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