ЗСУ оприлюднили відео знищення російського танка за допомогою "джавеліна"
Українські військові з 30 ОМБр знищили танк окупантів з протитанкового ракетного комплексу "Javelin"
Про це йдеться у фейсбуці 30 ОМБр.
"Філігранна робота воїнів 30 ОМБр з ПТРК "Javelin" по ворожому танку. Українське сафарі триває, поки вороги не щезнуть з української землі!" - наголосили військові.
-
8 травня українські артилеристи й десантники знищили окупантів разом із їхньою військовою технікою.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе