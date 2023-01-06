ЗСУ з початку доби завдали авіаційного, ракетних і артилерійських ударів по місцях скупчення окупантів і ворожої техніки
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження 2 районів зосередження живої сили та військової техніки противника
Про це повідомили в facebook у п'ятницю, 6 січня.
Зокрема відомо, що противник продовжує зазнавати втрат.
"Підтверджено ураження 5 січня 2023 року пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другій Херсонської області. Наразі відомо, що до місцевих лікарень привезли до 100 поранених військовослужбовців. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється", - йдеться у дописі.
Також повідомляється, що українська авіація протягом доби завдала удару по району зосередження російських окупантів. Результати ураження уточнюються.
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Окупанти з початку доби завдали по Україні ракетного удару і гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії
"Протягом доби противник завдав 1 ракетного удару та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей", - йдеться у дописі.
Волинський і Поліський напрямки: без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.
Сіверський та Слобожанський напрямки: обстріляно райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Стрілеча, Красне, Амбарне, Бугруватка, Гатище, Зелене та Одрадне на Харківщині.
Куп’янський та Лиманський напрямки: під вогневий вплив ворога потрапили райони 19 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині.
Бахмутський напрямок: вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.
Авдіївський напрямок: ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.
Новопавлівський напрямок: обстріляно Времівку, Велику Новосілку, Вугледар і Парасковіївку Донецької області.
Запорізький напрямок: від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів. Серед них - Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області та Нікополь - Дніпропетровської.
Херсонський напрямок: від ворожих артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Чорнобаївка, Берислав, Золота Балка та Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.
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