ЗСУ збили 11 дронів та розвідник "Орлан" над Миколаївщиною, Херсонщиною та Дніпропетровщиною

Про це повідомив речник Оперативного командування ЗСУ "Південь" полковник Владислав Назаров.

"Безпілотний шпигун "Орлан-10", який розвідував обстановку вздовж лінії фронту, демілітарізований", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що окупанти всю ніч тероризували Нікопольщину: били з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

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У Нікополі нічними обстрілами з пів сотні реактивних снарядів було поранено двоє цивільних осіб, пошкоджено понад десяток багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька об’єктів соціальної інфраструктури.

"Ранком ворог вчергове вдарив важкою артилерією по житлових кварталах райцентру. Попередньо, поранені троє людей. Понівечено ще кілька приватних будинків та адмінбудівель. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджено приватне підприємство та оселі", - йдеться в дописі.

Також стало відомо, що українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 110 вогневих завдань, авіацією було відпрацьовано 2 удари, зокрема по системах протиповітряної оборони ворога на тимчасово окупованих територіях.

Уранці 15 жовтня росіяни завдали чергового ракетного удару по Нікополю Дніпропетровської області.