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Звідки Україна братиме гроші у 2024 році: економіст Пендзин про другий бюджет війни

16 вересня, 2023 субота
18:50
Економіка

Олег Пендзин, економіст, член Економічного дискусійного клубу, вважає, що наступний рік буде мало чим відрізнятися по фінансах від 2023-го року, принаймні до вересня 2024-го року

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо бюджету, я думаю, що це сьогодні найголовніше питання, яке хвилює уряд, Міністерство фінансів, президента України. Дивіться, насправді 1 653 трлн грн - це наші доходи по загальному фонду державного бюджету, також десь на рівні 200 млрд грн ми отримаємо по спецфонду, і все це піде на безпеку оборони. А от видатки у нас з вами 3,1 трлн грн. Різниця катастрофічна, і вона є  макрофінансовою допомогою наших партнерів. І тут починається найбільша проблема. У цьому році ми отримали від наших партнерів, ще маємо доотримати, суму десь порядку $37-38 млрд, якщо $3,3 млрд нам дадуть, то  буде понад $40 млрд. Ми чекаємо підтвердження цієї додаткової суми у $3,3 млрд. З них 18 млрд євро ми отримали із Євросоюзу", - прокоментував економіст.

Олег Пендзин зауважив, що на наступний рік для того, щоб звести кінці з кінцями нам треба приблизно така сама сума, яку ми отримали у цьому році. І тут починаються найбільші питання. Однак не просто так в Україну приїжджав міністр фінансів Великої Британії, приїжджали вельмиповажні особи з Японії, Південної Кореї. Також був пан Блінкен, який привіз чітку позицію щодо фінансування.

"За моїми даними на сьогоднішній момент є чітка позиція, що Євросоюз планує на наступний рік нам дати близько 9-9,5 млрд євро. Хочу нагадати, що у цьому році було надано 18 млрд євро. Євросоюз підтвердив, що у період з 2024 по 2027 рік він нам дає 50 млрд євро, але по роках ці суми не розбиті. Навіть, якщо поділити порівну, то 18 млрд євро щорічно не виходить. А виходить наступне, якщо ми з вами згадаємо 2022-й рік, то різницю між очікуванням макрофінансовою допомогою і тим, що ми фізично отримали, Національний банк України перекривав друкуванням грошей. За 22-й рік було надруковано 400 млрд грн, власне "дякуючи" ним, ми маємо сьогодні офіційний курс гривні 36,6, а реально десь на рівні 38 з хвостиком. На наступний рік, якщо будуть проблеми, то лишається така небезпека. Тобто, якщо не буде належного фінансування, Мінфін вимушений буде друкувати воєнні облігації, які буде викупляти Національний банк України", - пояснив член Економічного дискусійного клубу.

Пендзин додав, що взагалі наступний рік є надзвичайно проблемним з точки зору ще і політичних змін, які очікують в першу чергу у США, де у листопаді відбудуться вибори президента. Відповідно, будуть трошки інакше спрямовані акценти уваги як американського суспільства, так і адміністрації президента Сполучених Штатів Америки.

"Я б не був настільки песимістичним. Думаю, що наступний рік буде мало чим відрізнятися по фінансах від 2023-го року, принаймні точно до вересня 2024-го року. А там подивимося, які будуть очікування по президентській компанії у США. Тому що у реальній дійсності ми залежимо від американців не тільки по макрофінансовій допомозі, але і по воєнно-технічній, що в принципі є надзвичайно важливим для нас", - резюмував аналітик.

  • 7 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що у Державному бюджеті на наступний рік варто очікувати перерозподілу ПДФО, крім того, заплановано залучати на відбудову більше зовнішніх коштів. Пріоритетом залишиться безпека й оборона.
  • 15 вересня Кабінет міністрів ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету та видатками загального фонду: його передали до Верховної Ради
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